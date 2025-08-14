CANAL RCN
Colombia

La lujosa propiedad donde sorprendieron a familiares de narcotraficante en Cartagena

Las personas que vivían allí son familiares de un narcotraficante del cartel de Sinaloa.

Lujosa propiedad en Cartagena.
Lujosa propiedad en Cartagena. Foto: SAE.

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
06:52 p. m.
Hace algunas horas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que fue recuperado un lujoso inmueble en donde vivían los familiares de narcotraficante vinculado al cartel de Sinaloa.

Cayó en Cali alias Fedi, poderoso jefe de la mafia ‘Ndrangheta, buscado en 196 países por narcotráfico
Cayó en Cali alias Fedi, poderoso jefe de la mafia ‘Ndrangheta, buscado en 196 países por narcotráfico

Amelia Pérez, directora de la entidad, informó que la visita se llevó a cabo el miércoles 13 de agosto. El extenso inmueble está localizado en Cartagena y había sido incautado hace dos años.

Familia de narco del cartel de Sinaloa

Al llegar al sitio, se encontró a una persona viviendo allí. Esta mujer sería la compañera sentimental del narcotraficante que cumplió una condena en Estados Unidos. Asimismo, estaba su madre.

Además, se supo que a la lujosa casa se estaban llevando menores de edad que fueron víctimas de trata de personas con fines pornográficos. También se capturó a otra persona que presentaba antecedentes.

El predio era propiedad de una empresa identificada como La Lupana de Inversiones. “Los menores y las personas que eran llevadas allí se enviaban para México”, indicó Pérez.

Narcotraficantes enviados de México a Estados Unidos

Recientemente, el Gobierno de México le entregó a Estados Unidos un total de 26 narcotraficantes, algunos vinculados al cartel de Sinaloa.

Para las autoridades mexicanas, seguir manteniendo a estos delincuentes era un problema, no solo para la seguridad nacional; sino que estaban intentando quedar en libertad.

Narcos enviados desde México a Estados Unidos estaban operando desde la cárcel
Narcos enviados desde México a Estados Unidos estaban operando desde la cárcel

Uno de los hombres es Enrique Arballo Talamantes. Con el alias de El Junior, era una de las personas más poderosas de Gente Nueva, el llamado brazo armado del cartel de Sinaloa.

Otro de los nombres es del de Abigael González Valencia, quien era el jefe de Los Cuinis, el brazo armado del cartel Jalisco Nueva Generación, el otro grupo que, junto al de Sinaloa, es de los más peligrosos de México.

Las autoridades también indicaron que fue trasladado Servando Gómez Martínez o ‘El Tuta’. Las autoridades lo señalan de estar detrás de la escalada violenta en medio de la situación del narcotráfico.

