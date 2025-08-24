La historia del narcotraficante ‘abuelo’ por quien Estados Unidos ofrece millonaria recompensa

Hace algunos días, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el cartel de recompensa por Juan José Farías Álvarez. Ofrecen hasta 10 millones de dólares.

Este hombre, conocido también con el alias de El Abuelo, es un mexicano que nació el 10 de agosto de 1970. Las autoridades lo buscan por ser la cabeza de Cárteles Unidos, una de las varias estructuras catalogadas como terroristas.

Orígenes de Cárteles Unidos

La historia de esta banda se remonta a Michoacán. Se formó gracias a las alianzas de los cárteles pequeños que operan en ese Estado. Este apoyo se centró en un mismo objetivo: impedir que otros carteles les quitaran el poder.

Autoridades norteamericanas indican que los carteles se dedican a adquirir, fabricar y vender droga. Las sustancias que comercializan mayormente son metanfetamina, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos.

Hace algunos años, ‘El Abuelo’ agrupó gente hasta formar una autodefensa bautizada contra el cartel de los Caballeros Templarios. La estructura se expandió hasta llegar a entrar en disputa con el cartel de Jalisco Nueva Generación, uno de los más grandes en México.

Farías fue acusado el mes pasado en Columbia por conspiración para el tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. El detalle que delató a este narcotraficante ocurrió en 2019.

10 millones de dólares por ‘El Abuelo’

En aquel año ocurrió un accidente de tránsito en Tennessee. Al inicio, parecía un siniestro cualquiera; pero las autoridades encontraron grandes cantidades de metanfetamina. Las pesquisas llevaron a que se allanara una propiedad en Georgia, en donde se incautaron mayores mercancías de droga, incluyendo fentanilo y heroína.

Las investigaciones siguieron hasta que finalmente se dio con el origen: Carteles Unidos en México. Junto con la acusación, Estados Unidos sancionó a Farías y dispuso de la millonaria recompensa.