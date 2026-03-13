CANAL RCN
Colombia

Murió cantante colombiano: también se destacó como abogado

Los ciudadanos han expresado su 'shock' por la inesperada partida y han exaltado su talento.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
06:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Duitama, Boyacá, hay un profundo luto debido a que en las últimas horas se confirmó la muerte de una personalidad muy reconocida para la comunidad.

Se trata de Fabio Sandoval, que era cantante de música tropical, pero también profesional en abogacía.

¡Luto en la música! Falleció cantante colombiano en las últimas horas: ¿quién fue y cómo se confirmó?
RELACIONADO

¡Luto en la música! Falleció cantante colombiano en las últimas horas: ¿quién fue y cómo se confirmó?

La noticia fue confirmada por los medios de comunicación de ese municipio y, además, la Defensa Civil de Duitama, que fue una de las instituciones en las que Fabio Sandoval trabajó, también se pronunció.

Este fue el mensaje de la Defensa Civil de Duitama tras la muerte de Fabio Sandoval, el cantante y abogado

La Defensa Civil exaltó el legado de Fabio Sandoval, expresó las respectivas condolencias para sus familiares y manifestó que su recuerdo seguirá vivo entre las personas que lo quieren.

"Hoy la tristeza nos acompaña por la partida de nuestro compañero Fabio Sandoval, quien en su juventud compartió innumerables momentos con varios integrantes de la Defensa Civil de Duitama", se comenzó expresando.

"Su recuerdo permanecerá en cada experiencia, en cada sonrisa y en cada gesto de camaradería que nos regaló. Más allá del tiempo, su huella en nuestra institución y en nuestros corazones será imborrable", se complementó.

Hay luto entre los ciudadanos de Duitama: estas han sido sus reacciones

Desde que se comunicó la muerte de Fabio Sandoval, el cantante y abogado, los ciudadanos de Duitama han expresado su shock y no han dejado de destacar su calidad humana.

Luto en la música urbana: confirman la muerte del cantante colombiano Zalek
RELACIONADO

Luto en la música urbana: confirman la muerte del cantante colombiano Zalek

"Descansa en paz", "jamás olvidaremos a ese amigo incondicional", "lamento mucho la pérdida", "su talento como cantante, su vocación como abogado y la nobleza de su corazón dejaron una huella imborrable", "fortaleza para toda su familia" y "qué dolor tan grande", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.

Hasta el momento, no se han conocido cuáles fueron las causas exactas del deceso de Fabio Sandoval, el artista y profesional en Derecho de Duitama.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Joven estudiante murió tras ser atropellada por bus de Transmilenio: ¿Cómo ocurrió el accidente?

Elecciones presidenciales 2026

Nuevo Liberalismo entrega coaval a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en las presidenciales

Norte de Santander

Restricción en la vía Cúcuta – Sardinata por hallazgo de explosivos

Otras Noticias

Finanzas personales

Fondo Nacional del Ahorro facilitará créditos del 100% de vivienda en estas cuatro ciudades

Así puede aplicar al gran 'trasnochón' de esta entidad.

Copa Libertadores

¡Colombia tendrá cupos llenos en la Copa Libertadores! Estos son los bombos

Independiente Medellín fue el último equipo colombiano que se clasificó a la Copa Libertadores. Repase los bombos.

Tradiciones

Viernes 13: ¿dónde nació la superstición de este día al relacionarlo con mala suerte?

Nicolás Maduro

Así es la vida de Nicolás Maduro en la cárcel: grita todas las noches que es presidente de Venezuela

EPS

Día Mundial del Riñón: más de 1,5 millones de casos en Colombia