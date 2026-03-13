Murió cantante colombiano: también se destacó como abogado

En Duitama, Boyacá, hay un profundo luto debido a que en las últimas horas se confirmó la muerte de una personalidad muy reconocida para la comunidad.

Se trata de Fabio Sandoval, que era cantante de música tropical, pero también profesional en abogacía.

La noticia fue confirmada por los medios de comunicación de ese municipio y, además, la Defensa Civil de Duitama, que fue una de las instituciones en las que Fabio Sandoval trabajó, también se pronunció.

Este fue el mensaje de la Defensa Civil de Duitama tras la muerte de Fabio Sandoval, el cantante y abogado

La Defensa Civil exaltó el legado de Fabio Sandoval, expresó las respectivas condolencias para sus familiares y manifestó que su recuerdo seguirá vivo entre las personas que lo quieren.

"Hoy la tristeza nos acompaña por la partida de nuestro compañero Fabio Sandoval, quien en su juventud compartió innumerables momentos con varios integrantes de la Defensa Civil de Duitama", se comenzó expresando.

"Su recuerdo permanecerá en cada experiencia, en cada sonrisa y en cada gesto de camaradería que nos regaló. Más allá del tiempo, su huella en nuestra institución y en nuestros corazones será imborrable", se complementó.

Hay luto entre los ciudadanos de Duitama: estas han sido sus reacciones

Desde que se comunicó la muerte de Fabio Sandoval, el cantante y abogado, los ciudadanos de Duitama han expresado su shock y no han dejado de destacar su calidad humana.

"Descansa en paz", "jamás olvidaremos a ese amigo incondicional", "lamento mucho la pérdida", "su talento como cantante, su vocación como abogado y la nobleza de su corazón dejaron una huella imborrable", "fortaleza para toda su familia" y "qué dolor tan grande", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.

Hasta el momento, no se han conocido cuáles fueron las causas exactas del deceso de Fabio Sandoval, el artista y profesional en Derecho de Duitama.