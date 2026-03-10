Luto en la música urbana: confirman la muerte del cantante colombiano Zalek

La música urbana colombiana atraviesa un momento de luto tras conocerse la muerte del cantante barranquillero Zalek, una joven promesa del género que empezaba a abrirse camino en la escena musical del país.

La noticia se conoció en la tarde noche de este martes 10 de marzo y rápidamente generó reacciones en redes sociales entre seguidores, artistas y creadores de contenido.

Zalek había logrado posicionarse como un talento emergente dentro de la música urbana y regional latina. Su carrera comenzó de forma independiente, cantando en fiestas y compartiendo covers y canciones propias a través de plataformas digitales como TikTok, Instagram y YouTube, donde poco a poco fue construyendo una comunidad de seguidores.

Confirman la muerte de Zalek, promesa de la música urbana

La noticia de su fallecimiento comenzó a circular en redes sociales cuando el creador de contenido Dimelo King publicó un mensaje confirmando el hecho. “Triste noticia en la música de nuestro país. @soyzalek una joven promesa de nuestro país pierde la vida en un accidente de moto en Medellín”, escribió.

RELACIONADO Confirman la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en la vía Panamericana en Cauca

Minutos después, la oficina de prensa del artista también compartió un mensaje de despedida a través de redes sociales, confirmando la pérdida del cantante.

“Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón, honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria. Descansa en paz”.

La noticia impactó aún más porque el propio cantante había publicado contenido en sus redes sociales pocas horas antes.

¿Quién era Zalek, el cantante colombiano?

Zalek era un cantante y compositor nacido en Barranquilla que estaba comenzando a ganar reconocimiento dentro de la música urbana. Su propuesta mezclaba sonidos del regional mexicano, el urbano y ritmos latinos modernos.

RELACIONADO Revelan la que habría sido la causa de la muerte del querido amigo de Lina Tejeiro

Entre las canciones con las que empezó a sonar en plataformas digitales se encuentran “Party Coquette”, “Ay Amor” y “¿Qué pasó?”, temas que le permitieron aumentar reproducciones y conectar con una audiencia joven.

Aunque su carrera estaba en pleno crecimiento, muchos seguidores lo consideraban una de las promesas emergentes del género.