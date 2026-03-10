CANAL RCN
Colombia

Luto en la música urbana: confirman la muerte del cantante colombiano Zalek

Confirman la muerte de Zalek, joven promesa de la música urbana colombiana. El cantante barranquillero habría fallecido en un accidente de moto en Medellín.

Confirman muerte de Zalek
Foto: redes de Zalek

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
07:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La música urbana colombiana atraviesa un momento de luto tras conocerse la muerte del cantante barranquillero Zalek, una joven promesa del género que empezaba a abrirse camino en la escena musical del país.

El conmovedor mensaje del género popular tras los dos meses de la muerte de Yeison Jiménez: “Dejó luz”
RELACIONADO

El conmovedor mensaje del género popular tras los dos meses de la muerte de Yeison Jiménez: “Dejó luz”

La noticia se conoció en la tarde noche de este martes 10 de marzo y rápidamente generó reacciones en redes sociales entre seguidores, artistas y creadores de contenido.

Zalek había logrado posicionarse como un talento emergente dentro de la música urbana y regional latina. Su carrera comenzó de forma independiente, cantando en fiestas y compartiendo covers y canciones propias a través de plataformas digitales como TikTok, Instagram y YouTube, donde poco a poco fue construyendo una comunidad de seguidores.

Confirman la muerte de Zalek, promesa de la música urbana

La noticia de su fallecimiento comenzó a circular en redes sociales cuando el creador de contenido Dimelo King publicó un mensaje confirmando el hecho. “Triste noticia en la música de nuestro país. @soyzalek una joven promesa de nuestro país pierde la vida en un accidente de moto en Medellín”, escribió.

Confirman la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en la vía Panamericana en Cauca
RELACIONADO

Confirman la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en la vía Panamericana en Cauca

 

Minutos después, la oficina de prensa del artista también compartió un mensaje de despedida a través de redes sociales, confirmando la pérdida del cantante.

“Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón, honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria. Descansa en paz”.

 

La noticia impactó aún más porque el propio cantante había publicado contenido en sus redes sociales pocas horas antes.

¿Quién era Zalek, el cantante colombiano?

Zalek era un cantante y compositor nacido en Barranquilla que estaba comenzando a ganar reconocimiento dentro de la música urbana. Su propuesta mezclaba sonidos del regional mexicano, el urbano y ritmos latinos modernos.

Revelan la que habría sido la causa de la muerte del querido amigo de Lina Tejeiro
RELACIONADO

Revelan la que habría sido la causa de la muerte del querido amigo de Lina Tejeiro

Entre las canciones con las que empezó a sonar en plataformas digitales se encuentran “Party Coquette”, “Ay Amor” y “¿Qué pasó?”, temas que le permitieron aumentar reproducciones y conectar con una audiencia joven.

Aunque su carrera estaba en pleno crecimiento, muchos seguidores lo consideraban una de las promesas emergentes del género.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

¿Qué pasó con Oviedo? Esto respondió Paloma Valencia a Claudia Gurisatti en La Noche

Gobierno Nacional

“Es un saboteo a la justicia”: Jennifer Pedraza se despachó contra Juliana Guerrero y la decisión de la Fiscalía

Barranquilla

VIDEO | Ataque extorsivo en una tienda al sur de Barranquilla: delincuente dejó panfleto y el arma se encasquilló

Otras Noticias

El Salvador

Gobierno de Nayib Bukele enfrenta denuncias internacionales por violaciones a derechos humanos en El Salvador

Un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte sobre torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal.

Atlético Nacional

Atlético Nacional definió situación de Andrés Felipe Román

Se conoció la decisión de Atlético Nacional sobre Andrés Felipe Román

Redes sociales

¿Hubo reconciliación?: Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio fueron vistos juntos abrazados

Alimentos

Alimentación y calidad del sueño: estos es lo que se debe comer para dormir mejor, según expertos

Energías Renovables

Alertan reacomodo de poder en ISA tras nombramiento de presidente encargado