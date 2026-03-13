Joven estudiante murió tras ser atropellada por bus de Transmilenio: ¿Cómo ocurrió el accidente?

La comunidad estudiantil de la Universidad Externado está de luto por el fallecimiento de una joven en un accidente de tránsito ocurrido a pocas cuadras de las instalaciones.

El siniestro se dio en la noche del martes 10 de marzo en la estación Aguas de Transmilenio, ubicada en la troncal del Eje Ambiental.

Joven habría intentado entrar irregularmente a la estación

La víctima fue identificada como Johana Katerine Agreda Jamioy, joven de 21 años que cursaba sexto semestre de Antropología, estaba cobijada por el programa Atenea y vivía en la localidad de Usme.

La estudiante hacía parte de la comunidad indígena Kamëntsá y era proveniente de Valle de Sibundoy, Putumayo. Las pesquisas apuntan que, al parecer, la joven estaba entrando irregularmente a la estación cuando fue atropellada por un biarticulado.

Transmilenio se pronunció y lamentó lo ocurrido: “Para atender la novedad, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y atención establecidos. Realizará seguimiento al caso y continuará reforzando las medidas de control”.

Universidad Externado expresó sus condolencias

“La universidad expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a su comunidad y a todas las personas cercanas a nuestra estudiante. Asimismo, la institución acompañará a sus familiares y allegados en este difícil momento”, declaró el Externado.

Su partida enluta a familiares, amistades, compañeras, compañeros y docentes que compartieron con ella su proceso académico y humano dentro de nuestra Casa de Estudios.

El sábado 14 de marzo a la 1:00 p.m. se llevarán a cabo las exequias en la capilla del Cementerio Serafin, Ciudad Bolívar. La velación será este viernes 13 de marzo, entre 9:00 a.m. a 7:00 p.m. en la Funeraria Excelencia Montesacro, Teusaquillo.

Cifras del Distrito revelaron que 2025 cerró con una reducción relacionada a muertes por accidentes de tránsito. La caída fue de 12 casos o un 2% y un punto importante es que entre 2021 y 2024, la tendencia siempre fue al alza, por lo que haberla disminuido resultó positivo.