¡Colombia tendrá cupos llenos en la Copa Libertadores! Estos son los bombos

El fútbol colombiano celebró una jornada histórica en el ámbito internacional. En la noche de este jueves 12 de marzo, Independiente Medellín consiguió una victoria determinante tras imponerse 2-1 frente a Juventud de Uruguay, resultado que selló la clasificación del conjunto antioqueño a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Con este triunfo, Colombia logró completar sus cuatro representantes en la instancia principal del torneo de clubes más importante del continente, algo que no ocurría desde la edición de 2021.

El “Poderoso de la Montaña” resolvió una serie exigente y confirmó su presencia en la siguiente ronda, sumándose a los equipos que ya habían asegurado su lugar previamente. La clasificación también representa un impulso deportivo y económico para el club, que buscará competir a la altura frente a las potencias del continente.

RELACIONADO Independiente Medellín aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Libertadores 2026

Medellín aseguró el último cupo colombiano

La victoria de Independiente Medellín fue el paso definitivo para cerrar una fase previa positiva para los clubes colombianos. El equipo paisa se sumó a Deportes Tolima, que días atrás también logró superar su eliminatoria frente a O’Higgins, asegurando así su presencia en la fase de grupos.

Ambos clubes tuvieron que recorrer el camino de las rondas preliminares, donde la exigencia suele ser alta debido a la necesidad de obtener resultados inmediatos. Sin embargo, tanto Tolima como Medellín respondieron con actuaciones sólidas que les permitieron avanzar y mantener intacta la representación colombiana en el certamen.

A ellos se suman los dos campeones del fútbol colombiano de la temporada anterior, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, quienes ya tenían su lugar asegurado directamente en la fase de grupos. De esta manera, el país contará con cuatro equipos en la competencia, algo que fortalece la presencia del balompié nacional en el escenario sudamericano.

Así quedaron los bombos para el sorteo

Con los clasificados definidos, la CONMEBOL realizará el sorteo de la fase de grupos el próximo 19 de marzo, donde se determinarán los ocho grupos del torneo. Los equipos quedaron distribuidos en cuatro bombos según su coeficiente y rendimiento internacional reciente.

En el Bombo 1 aparecen clubes tradicionales como Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional de Montevideo, Peñarol, Liga de Quito, Fluminense y Independiente del Valle.

El Bombo 2 incluye a Corinthians, Cruzeiro, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Libertad, Bolívar y Universitario de Deportes.

En el Bombo 3 quedaron ubicados los colombianos Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, junto a Always Ready, Rosario Central, Coquimbo Unido, Universidad Católica de Chile y Cusco FC.

Finalmente, en el Bombo 4 aparecen Mirassol, Independiente Rivadavia, Platense, Universidad Central de Venezuela, además de los colombianos Deportes Tolima y Independiente Medellín, junto a Barcelona SC y Sporting Cristal.

Con el panorama definido, Colombia llegará al sorteo con la expectativa de tener grupos competitivos y con la ilusión de que sus cuatro representantes logren avanzar a las rondas eliminatorias del torneo continental.