Fondo Nacional del Ahorro facilitará créditos del 100% de vivienda en estas cuatro ciudades

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció la realización de una jornada especial denominada "Trasnochón de Vivienda". Este evento busca acercar a miles de colombianos a la posibilidad de financiar hasta el 100 % del valor de su hogar, eliminando así la barrera histórica de la cuota inicial.

La jornada se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de marzo, extendiendo el horario de atención desde las 7:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. en puntos estratégicos de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.

La gran novedad de este año es la implementación de la política de financiación del 100 % para Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

Bajo la consigna de que "el pago del arriendo se convierta en la cuota de la casa propia", el FNA permitirá que los afiliados que demuestren capacidad de pago y disciplina de ahorro accedan al crédito sin necesidad de desembolsar el tradicional 20 % o 30 % inicial.

Puntos de atención donde se llevará a cabo el 'trasnochón'

Para garantizar una cobertura eficiente, el FNA ha habilitado sedes clave en las ciudades principales:

Bogotá: Puntos de atención CNA (Calle 12 #65-11) y CAN (Calle 44 #52-06).

Medellín: Plaza de la Libertad (Carrera 55 #42-90).

Cali: Sede Avenida Guadalupe (Carrera 56 #5-80).

Bucaramanga: Centro (Carrera 19 #36-03).

Durante el "Trasnochón", los ciudadanos recibirán asesoría personalizada para diferentes trámites como radicación de créditos, créditos preaprobados, afiliaciones y ofertas para compra de vivienda.