CANAL RCN
Economía

Fondo Nacional del Ahorro facilitará créditos del 100% de vivienda en estas cuatro ciudades

Así puede aplicar al gran 'trasnochón' de esta entidad.

Revelan cuánto presta el Fondo Nacional del Ahorro en 2026 y cómo comprar vivienda sin cuota inicial
Foto: FNA

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
06:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció la realización de una jornada especial denominada "Trasnochón de Vivienda". Este evento busca acercar a miles de colombianos a la posibilidad de financiar hasta el 100 % del valor de su hogar, eliminando así la barrera histórica de la cuota inicial.

La jornada se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de marzo, extendiendo el horario de atención desde las 7:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. en puntos estratégicos de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.

Edad que los padres pueden dejar de subsidiar a los hijos y solicitar el desalojo de vivienda: ley es clara
RELACIONADO

Edad que los padres pueden dejar de subsidiar a los hijos y solicitar el desalojo de vivienda: ley es clara

La gran novedad de este año es la implementación de la política de financiación del 100 % para Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

Bajo la consigna de que "el pago del arriendo se convierta en la cuota de la casa propia", el FNA permitirá que los afiliados que demuestren capacidad de pago y disciplina de ahorro accedan al crédito sin necesidad de desembolsar el tradicional 20 % o 30 % inicial.

Puntos de atención donde se llevará a cabo el 'trasnochón'

Para garantizar una cobertura eficiente, el FNA ha habilitado sedes clave en las ciudades principales:

  • Bogotá: Puntos de atención CNA (Calle 12 #65-11) y CAN (Calle 44 #52-06).
  • Medellín: Plaza de la Libertad (Carrera 55 #42-90).
  • Cali: Sede Avenida Guadalupe (Carrera 56 #5-80).
  • Bucaramanga: Centro (Carrera 19 #36-03).
Fondo Nacional del Ahorro lanza ayuda a deudores: podrán dejar de pagar la cuota por un tiempo
RELACIONADO

Fondo Nacional del Ahorro lanza ayuda a deudores: podrán dejar de pagar la cuota por un tiempo

Durante el "Trasnochón", los ciudadanos recibirán asesoría personalizada para diferentes trámites como radicación de créditos, créditos preaprobados, afiliaciones y ofertas para compra de vivienda.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Minas y Energía

Gobierno propone tarifas diferenciales de energía para aliviar costos de los hogares más vulnerables

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 12 de marzo de 2026

Impuesto

Impuesto Predial 2026 en Bogotá: ¿Cómo pagarlo y qué bancos están autorizados?

Otras Noticias

Copa Libertadores

¡Colombia tendrá cupos llenos en la Copa Libertadores! Estos son los bombos

Independiente Medellín fue el último equipo colombiano que se clasificó a la Copa Libertadores. Repase los bombos.

Bogotá

Joven estudiante murió tras ser atropellada por bus de Transmilenio: ¿Cómo ocurrió el accidente?

La joven estudiaba en la Universidad Externado y pertenecía a una comunidad indígena.

Tradiciones

Viernes 13: ¿dónde nació la superstición de este día al relacionarlo con mala suerte?

Nicolás Maduro

Así es la vida de Nicolás Maduro en la cárcel: grita todas las noches que es presidente de Venezuela

EPS

Día Mundial del Riñón: más de 1,5 millones de casos en Colombia