Nuevo Liberalismo entrega coaval a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en las presidenciales

En el tarjetón, junto al logo del Centro Democrático aparecerá el del Nuevo Liberalismo, con el rostro de Luis Carlos Galán.

Foto: Cortesía

marzo 13 de 2026
06:36 a. m.
Antes de que la candidata de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, inscriban su candidatura ante la Registraduría, el Nuevo Liberalismo, entregó a la dupla su coaval; de manera que, en el tarjetón de primera vuelta, junto al logo del Centro Democrático (con la silueta del expresidente Alvaro Uribe Velez) aparecerá el logo del Nuevo Liberalismo (con el rostro de Luis Carlos Galán).

“Nos honra profundamente contar con el respaldo del hijo de una persona que entregó su vida por Colombia, y que ha mantenido en alto ese legado de firmeza y compromiso con el país. Hoy nos une la convicción de trabajar juntos por un proyecto que le devuelva esperanza y futuro a Colombia”, comentó la candidata presidencial tras la ceremonia, que encabezó el también candidato de la Gran Consulta por Colombia Juan Manuel Galán.

Noticia en desarrollo…

