CANAL RCN
Colombia Video

Luto en la Rama Judicial: falleció magistrado del Consejo Superior de la Judicatura

El magistrado era consejero seccional de la Judicatura de Cundinamarca – Amazonas.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
05:44 p. m.
Luto en la Rama Judicial. El Consejo Superior de la Judicatura informó que uno de sus magistrados falleció este viernes 10 de octubre.

Magistrado Carlos Camargo se declaró impedido para debatir sobre la reforma pensional

El CSJ señaló que Álvaro Restrepo Valencia se desempeñaba como consejero seccional de la Judicatura de Cundinamarca – Amazonas. El fallecimiento ocurrió en la vía que conecta a Pereira con Manizales.

¿Dónde murió el magistrado?

Información preliminar apunta que el magistrado habría estado en un restaurante, en el que sujetos armados llegaron a robar y lo asesinaron.

El doctor Restrepo Valencia se destacó por su compromiso con la justicia, su integridad profesional y su dedicación al servicio público. Su fallecimiento constituye una pérdida irreparable para la Rama Judicial y para todos quienes tuvieron el honor de conocerlo y trabajar a su lado.

El Consejo Superior extendió sus condolencias e hizo un llamado para que las autoridades lleven a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer el trágico suceso.

Restrepo era abogado de la Universidad de Caldas, contaba con una especialización en Derecho Comercial y Financiero de la misma institución, en Derecho Tributario y Probatorio de la Universidad Católica y en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad del Tolima. Ejercía como vicepresidente de la seccional, en la que el presidente es el magistrado Jesús Antonio Sánchez Sossa.

 

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …

