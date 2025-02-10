Magistrado Carlos Camargo se declaró impedido para debatir sobre la reforma pensional

El recién posesionado magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo Assis, envió a la Sala Plena una solicitud de impedimento sobre su participación en el debate sobre la reforma pensional.

En el documento, Camargo sostiene que la senadora Paloma Valencia fue una de las 62 personas que votaron por él en la elección realizada el pasado 3 de septiembre durante la plenaria del Senado. El magistrado argumenta que desea evitar un posible conflicto de interés, dado que la congresista es la demandante de la ley.

Sala Plena de la Corte estudiará solicitud de impedimento de Camargo

“Sobre el particular, debo informar a la Sala que, la accionante en el expediente de la referencia participó en la votación realizada el pasado 3 de septiembre de 2025 en el Senado de la República, en la cual fui elegido como magistrado de la Corte Constitucional. Por esto, en aras de garantizar la imparcialidad en la decisión de este expediente, manifiesto el impedimento para pronunciarme sobre los tres proyectos de auto en mención”, argumenta Camargo en el documento de manifestación de impedimento.

La Sala Plena de la Corte Constitucional tendrá que estudiar dicho impedimento. Por su parte, también deberá pronunciarse sobre una recusación realizada contra el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, y contra el magistrado Héctor Carvajal por haber trabajado como abogado personal del presidente Gustavo Petro.

Carlos Camargo se posesionó como nuevo magistrado

El miércoles 1 de octubre fue la posesión del exdefensor del Pueblo Carlos Camargo para el periodo 2025-2033 como magistrado de la Corte Constitucional.

La magistrada y vicepresidenta de la Corte, Paola Andrea Meneses, fue quien tomó el juramento de Camargo, quien llegó en reemplazo de José Fernando Reyes.

El papel de la Corte Constitucional en la reforma pensional

Actualmente, el alto tribunal juega un papel fundamental en varias decisiones, entre ellas la reforma tributaria y la reforma pensional.

La reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro continúa en vilo. Aunque la Cámara de Representantes la aprobó nuevamente a finales de junio, tras subsanar los vicios de trámite señalados por la Corte Constitucional, el alto tribunal aún no emite un fallo definitivo sobre su constitucionalidad.

Esta demora mantiene suspendida la entrada en vigor de la nueva ley, cuyo futuro depende de una revisión centrada en aspectos formales del procedimiento legislativo.