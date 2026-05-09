El legado de Germán Vargas Lleras: así fue su trayectoria política desde los 19 años

Colombia se encuentra lamentando la muerte del dirigente político Germán Vargas Lleras, quien perdió la vida este viernes 8 de mayo tras luchar durante casi una década contra un meningioma benigno y demás condiciones de salud que marcaron su vida pública y privada.

Sin embargo, su vida es motivo de recordación desde diferentes sectores políticos, quienes hoy lo ven como una de las figuras más influyentes de las últimas décadas en el país al consagrar la mayor parte de su vida dentro de la gesta política.

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¿Cuáles fueron los inicios de Germán Vargas Lleras en la política?

A los 18 años, en la casa de su abuelo en el barrio Quinta Camacho de Bogotá, Germán Vargas Lleras conoció a Luis Carlos Galán Sarmiento, encuentro que definiría su futuro político.

Fascinado por las ideas del Nuevo Liberalismo, el joven bogotano se sumó al movimiento que buscaba transformar Colombia y recuperar el liberalismo por fuera de las estructuras tradicionales.

Con apenas 19 años, Vargas Lleras fue elegido concejal de Bojacá, Cundinamarca, en representación del Nuevo Liberalismo. Galán lo nombró coordinador político de la localidad de Los Mártires en Bogotá, donde consolidó su liderazgo trabajando "calle a calle y barrio a barrio", recordó el alcalde Carlos Fernando Galán.

En 1988, alejado de su abuelo Carlos Lleras pero "leal y fiel al Nuevo Liberalismo", Vargas Lleras perdió su primera elección al Concejo de Bogotá. A pesar de esa derrota, persistió por lo que meses después del magnicidio de Luis Carlos Galán llegó a la corporación capitalina, donde fue reelegido y presidió las sesiones en dos oportunidades.

“Germán Vargas Lleras era uno de los fundadores del nuevo liberalismo, era el coordinador de la localidad de los Mártires, que le había delegado Luis Carlos Galán y luego cuando llegó al Concejo de Bogotá con un papel destacado”, compartió Rolando González, concejal de la capital.

¿Cuáles fueron los ideales de Germán Vargas Lleras?

Tras conocerse su muerte, quienes compartieron escenarios políticos a su lado recordaron algunas de las principales banderas que defendió. Según Gonzáles, sus prioridades en Bogotá fueron el desarrollo de la infraestructura, la seguridad, el orden y la política social.

En 1994, Vargas Lleras dejó el Concejo de Bogotá para llegar al Senado de la República. Allí inició una carrera que lo llevaría a ocupar casi todos los cargos posibles en el Estado colombiano durante más de cuatro décadas.

La partida de este referente político ya ha generado amplias reacciones desde distintos sectores. Este fue el caso del alcalde de Bogotá, quien recordó cómo fueron los inicios de su carrera política al lado de Vargas Lleras.

“Inicié mi carrera política a su lado en 2007. Fui testigo directo, por muchos años, de su entrega por este país. Su liderazgo le hará mucha falta a Colombia. Su visión nos debe guiar para defender las instituciones y la democracia. Era un verdadero estadista”, afirmó en su cuenta de X.