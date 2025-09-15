Los antecedentes de alias Lámpara, el hombre que golpeó a su hijastro de 4 años en Antioquia

Cristian Alexis González Gallego, de 28 años y oriundo de Abejorral, en el Oriente antioqueño, es el presunto responsable de la brutal agresión que habría cometido contra su hijastro de 4 años el pasado sábado, a quien, según reportes judiciales, ya había maltratado en varias ocasiones.

El menor fue atacado dentro de una vivienda ubicada en el barrio Castilla, al noroccidente de Medellín. Según el más reciente reporte médico del Hospital General de Medellín, el niño permanece en coma inducido, su evolución ha sido mínima mientras permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y le encontraron signos de golpizas anteriores.

“Golpes fuertes en el cráneo, golpes también muy fuertes en el tórax, en el abdomen, fue una golpiza brutal”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre los signos de violencia que encontraron en el cuerpo del menor.

Según las autoridades locales, la madre del menor y pareja sentimental de alias Lámpara también fue golpeada el pasado sábado al lado del niño y ya venía siendo víctima de violencia intrafamiliar.

Legalizada la captura de alias Lámpara

Por su parte, la Policía Metropolitana de Valle de Aburrá confirmó este lunes la captura del presunto responsable. “Nuestras unidades adelantaron labores investigativas que permitieron ubicar y capturar a este hombre de 28 años, señalado de la brutal agresión ocurrida en Castilla”, afirmaron las autoridades.

El vínculo de alias Lámpara a la estructura Los Mondongueros

Aparte de las investigaciones que enfrentaba por su presunta vinculación con el grupo conocido como Los Mondongueros y sus siete antecedentes por violencia intrafamiliar, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Abejorral lo sentenció el 3 de junio por homicidio simple.

Sin embargo, según datos de la Procuraduría, la pena de dos años y diez meses fue suspendida, lo que le permitió evitar el cumplimiento inmediato de la condena.

Desde el año 2016, su nombre figura en diversos expedientes judiciales relacionados con hechos en los que habría estado involucrado, ya sea como afectado o como presunto responsable. Según registros de la Rama Judicial, aparece vinculado en al menos 11 procesos distintos.