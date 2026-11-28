La llegada de una temporada de altas temperaturas podría representar un nuevo desafío para la salud pública en Colombia. Además de las consecuencias ambientales asociadas al fenómeno de El Niño, existen condiciones que podrían facilitar la circulación de enfermedades como el dengue.

El panorama genera preocupación debido al comportamiento que ha tenido esta enfermedad durante 2026. Según el boletín epidemiológico número 45 del Instituto Nacional de Salud (INS), el país acumula 106.375 casos de dengue en departamentos como Meta, Casanare, Arauca, Santander, Tolima, Amazonas, Guaviare, Risaralda y Quindío y 69 fallecimientos confirmados.

¿Por qué el fenómeno de El Niño podría aumentar los casos de dengue en Colombia?

Aunque las temporadas secas suelen estar relacionadas con una menor presencia de lluvias, algunas prácticas domésticas podrían favorecer la reproducción del mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir el virus.

Una de ellas es el almacenamiento de agua en recipientes que no cuentan con una protección adecuada, los cuales pueden convertirse en criaderos del insecto.

“La transmisión de esta enfermedad se podría dar aún más durante la temporada seca, principalmente porque tenemos la costumbre de almacenar agua”, explica Diana Sandoval, experta en salud pública de la Universidad Manuela Beltrán.

A esto se suma que las altas temperaturas pueden acelerar el ciclo biológico del mosquito y reducir el tiempo de incubación del virus dentro del insecto, según el INS.

Del total de casos registrados en Colombia durante 2026, 64.969 corresponden a dengue sin signos de alarma, 40.354 presentan signos de alarma y 1.052 fueron clasificados como dengue grave.

Los departamentos que concentran el mayor número de casos son:

Meta: 14.604.

Bolívar: 11.095.

Santander: 8.282.

Cesar: 7.145.

Norte de Santander: 6.533.

En materia de mortalidad, Meta encabeza el registro con 13 fallecimientos confirmados, seguido por La Guajira, con 10. Entretanto, otras 56 muertes permanecen bajo estudio para determinar su relación con la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas del dengue y cómo prevenir la enfermedad?

Las primeras manifestaciones del dengue pueden aparecer entre cuatro y diez días después de la picadura de un mosquito infectado. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre alta, el dolor muscular y las molestias detrás de los ojos.

Sin embargo, la aparición de dolor abdominal, vómito persistente, sangrado en las encías o la nariz y moretones en la piel requiere atención médica inmediata.

Para reducir el riesgo de transmisión, los especialistas recomiendan mantener tapados los depósitos de agua, lavar periódicamente los recipientes de almacenamiento, eliminar las acumulaciones de líquido en patios y jardines, utilizar repelente y protegerse con toldillos.

Ante la posibilidad de que las condiciones climáticas favorezcan la propagación del dengue, la prevención desde los hogares adquiere especial importancia.

Revisar los espacios donde se almacena agua y reconocer oportunamente los síntomas son acciones que pueden contribuir a reducir los contagios y evitar complicaciones asociadas a la enfermedad.

Esta nota cuenta con redacción IA y fue editada por un periodista de Noticias RCN.