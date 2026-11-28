La urgencia por encontrar un techo donde pasar la noche apremia a 18 familias del barrio La Frontera, en Chinchiná, Caldas, luego de que un incendio arrasara con su vecindario, en cuestión de minutos, la jornada del sábado, 28 de noviembre.

El panorama, visto desde las alturas, refleja la magnitud de la emergencia: los habitantes intentan recuperar algunas de sus pertenencias de los restos de lo que, hasta hace unas horas, eran sus viviendas.

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Tras el paso de las llamas, quedaron reducidas a cenizas junto con todos sus enseres, por la rápida propagación del fuego.

Damnificados recuerdan el momento del incendio:

“La verdad (es que estamos) muy tristes, porque perdimos todo en la casita. Quedamos sin nada y nos encontramos pidiendo ayuda”, lamentó Carolina López, una de las afectadas que, al igual que sus vecinos, enfrenta el desamparo y solicita apoyo inmediato para sobrellevar la tragedia.

El avance de las llamas sorprendió a la comunidad sin dar margen de reacción. Así lo indicó el también damnificado Jhon Edison López, al recordar el recorrido del incendio: “Eso fue de un momento a otro. Las llamas empezaron en una casa, pasaron a otra a otra y las llamas echaron para arriba. Todo se lo llevó”.

Las familias afectadas por la tragedia, que recuerda la importancia de adoptar medidas para prevenir focos de incendio en el hogar, pasarán la noche junto a sus familias, a la espera de recibir ayuda de parte de las autoridades.