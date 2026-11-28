En el décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc-EP, aún son varios los interrogantes sin resolver alrededor de este proceso.

Desde el Congreso de la República, voces como la del representante a la Cámara Simón Molina han estado alertando sobre este panorama.

Y el presidente, Abelardo de la Espriella, se sumó a los cuestionamientos desde Barranquilla indicando que “10 años después de la firma de ese esperpento de La Habana (Cuba), la reparación material de las víctimas sigue teniendo varios problemas”.

Contratos con el Fondo Paz y la fundación Instituto para la Construcción de la Paz bajo la lupa:

Noticias RCN conoció en exclusiva la respuesta oficial de la Oficina del Comisionado de Paz en la que se revelan detalles llamativos sobre los contratos firmados con el Fondo Paz y la fundación Instituto para la Construcción de la Paz.

En dicha respuesta se revelan adiciones a un contrato que fue firmado el 26 de septiembre de 2025: “El valor inicial”, según el documento, “ascendió a $1.216.312.658 y, con la adición correspondiente, su valor total fue de $1.811.312.658”.

Se conoció, además, que los últimos cuatro pagos realizados en los últimos meses del Gobierno saliente superaron los 500 millones de pesos y se distribuyeron de la siguiente manera: 134 millones el 22 de junio de 2026, 206 millones el 9 de julio, 204 millones el 27 de julio y ese mismo día otros 49 millones.

Aun así, quedan en el aire preguntas sobre la identificación de los beneficiarios: “La asistencia a una actividad no equivale automáticamente a un proceso formal de selección de beneficiarios”.

La falta de empalme dificulta conocer los resultados de los recursos invertidos:

El documento advierte otro vacío, que deja la falta de empalme entre el Gobierno Petro y el Gobierno De la Espriella.

En la actualidad no se “dispone de información consolidada sobre los resultados, productos, evaluaciones de impacto o el estado de los compromisos del programa después del cambio de Gobierno”. En otras palabras, hay dificultades para conocer los resultados de los recursos invertidos en la paz.