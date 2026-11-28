Colombia no continuará con las actuaciones encaminadas a ingresar al grupo de los BRICS ni a adherirse al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), conocido también como el Banco de Desarrollo de los BRICS.

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La decisión implica que el país no dará continuidad a los trámites que buscaban concretar esa vinculación y tampoco adelantará nuevas gestiones relacionadas con estos organismos multilaterales.

¿Por qué Colombia no estará con los BRICS?

La Cancillería señaló que seguirá trabajando con otras entidades internacionales y sus socios estratégicos para conseguir recursos y asistencia técnica que permitan avanzar en las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030.

Además, indicó que mantendrá su trabajo con otros organismos multilaterales y los países que mantienen relaciones internacionales.

La Escuela de Negocios y Centro Universitario – ESIC explica en su portal web que BRICS es uno de los grupos más fuertes en materia sociopolítica. Su nacimiento se remonta al 2001, cuando un economista categorizó a ciertos países con estas siglas.

¿Qué son y quiénes integran los BRICS?

Las naciones en cuestión fueron las potencias de Brasil, Rusia, India y China. Cada letra corresponde a uno de estos. Fue en 2010 cuando llegó el quinto país, Sudáfrica, agregándole así la S.

Para 2024, el grupo se amplió y agregó a Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Arabia Saudí. Se han consagrado como un robusto bloque, algo similar al llamado G7, y otros socios del grupo son Cuba, Malasia, Tailandia y Turquía.

World Economic Forum detalla que las economías de los países que hacen parte representan el 37.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) del planeta, siendo China la nación que más aporta con el 19.05 %, luego aparece India con 8.23 % y Estados Unidos con 14.5 %.