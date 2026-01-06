Disidencias de 'Iván Mordisco' intentaron ataque con cilindro bomba en Cauca

El Ejército Nacional confirmó que frustró un nuevo atentado terrorista tras el hallazgo y destrucción controlada de 25 artefactos explosivos en zona rural del corregimiento La Emboscada, en El Tambo, Cauca, este lunes 1 de junio.

Según la institución, los elementos pertenecían a la estructura Carlos Patiño, que delinque bajo las órdenes de alias Iván Mordisco, y tenían como objetivo atacar a las tropas desplegadas en la región.

Neutralización de artefactos y hallazgos adicionales

La Fuerza de Despliegue Rápido N. 4 ejecutó la operación que permitió desactivar la amenaza. Además de los 25 explosivos, los uniformados hallaron un cilindro de 40 libras, 40 kilogramos de pentolita y cordón detonante, materiales que serían usados para atentar contra la Fuerza Pública y poner en riesgo a la población cercana. Todos los elementos fueron destruidos de manera controlada.

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Seguridad reforzada en la vía Panamericana

Ante la presencia de grupos armados ilegales en el suroccidente del país, el Ejército mantiene el despliegue de tropas sobre la vía Panamericana, principal corredor de conectividad económica y civil de la región.

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La institución aseguró que se realizan patrullajes diurnos y nocturnos, además de instalar puestos de control móviles y fijos para garantizar la movilidad y neutralizar cualquier acción que intimide a los pobladores. El despliegue incluye tecnología de monitoreo en tiempo real y capacidades tácticas de respuesta rápida para proteger los puntos más críticos del corredor vial.