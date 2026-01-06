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Disidencias de 'Iván Mordisco' intentaron ataque con cilindro bomba en Cauca

Los elementos fueron destruidos de manera controlada por parte del Ejército Nacional.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

junio 01 de 2026
06:35 p. m.
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El Ejército Nacional confirmó que frustró un nuevo atentado terrorista tras el hallazgo y destrucción controlada de 25 artefactos explosivos en zona rural del corregimiento La Emboscada, en El Tambo, Cauca, este lunes 1 de junio.

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Según la institución, los elementos pertenecían a la estructura Carlos Patiño, que delinque bajo las órdenes de alias Iván Mordisco, y tenían como objetivo atacar a las tropas desplegadas en la región.

Neutralización de artefactos y hallazgos adicionales

La Fuerza de Despliegue Rápido N. 4 ejecutó la operación que permitió desactivar la amenaza. Además de los 25 explosivos, los uniformados hallaron un cilindro de 40 libras, 40 kilogramos de pentolita y cordón detonante, materiales que serían usados para atentar contra la Fuerza Pública y poner en riesgo a la población cercana. Todos los elementos fueron destruidos de manera controlada.

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La institución aseguró que se realizan patrullajes diurnos y nocturnos, además de instalar puestos de control móviles y fijos para garantizar la movilidad y neutralizar cualquier acción que intimide a los pobladores. El despliegue incluye tecnología de monitoreo en tiempo real y capacidades tácticas de respuesta rápida para proteger los puntos más críticos del corredor vial.

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