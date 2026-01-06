Descubren macabra guardería donde reclutaban niños desde los tres años para las filas de ‘Iván Mordisco’

Una aberrante modalidad de reclutamiento infantil utilizada por las disidencias de alias Iván Mordisco en el departamento del Amazonas fue revelada por La FM a través de un informe exclusivo con fuentes de inteligencia.

La información fue confirmada por autoridades militares tras la captura de una mujer conocida con el alias de La Suegra, señalada como una de las principales articuladoras de esta red criminal.

De acuerdo con Inteligencia Militar, las estructuras ilegales estarían captando niños desde los tres años en comunidades indígenas asentadas en la cuenca del río Caquetá, para quedar bajo el cuidado de la organización armada, que los formarían y adoctrinarían con el propósito de incorporarlos posteriormente a la guerra.

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Así reclutaban a los niños de la macabra guardería de ‘Iván Mordisco'

Las investigaciones indican que los menores permanecían durante años bajo la tutela de mujeres de estas disidencias. Durante ese tiempo eran criados dentro del entorno de la organización y preparados para integrarse a las estructuras Carolina Ramírez y Jhonier Arenas, que hacen parte del Bloque Amazonas.

El proceso comenzaba desde que los niños víctimas de reclutamiento tenían tres años y se extendía hasta que alcanzaban entre los 10 y 12 años. En ese momento eran trasladados para asumir funciones dentro de la organización armada.

Esta práctica representaría una de las expresiones más graves del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, por parte de grupos armados ilegales.

Comunidades indígenas, el principal objetivo de la macabra guardería

La información de inteligencia señala que las redes de captación han concentrado sus esfuerzos en comunidades indígenas ubicadas a lo largo de las riberas del río Caquetá. Estas poblaciones resultan especialmente vulnerables al accionar de las estructuras criminales que operan en la región.

El coronel Carlos Alfonso Rodríguez Contreras, comandante de la Brigada 26 del Ejército Nacional, confirmó la captura de una de las principales articuladoras de esta red criminal.

Se trata de alias La Suegra, quien fue capturada durante una operación militar desarrollada en una zona donde las disidencias mantienen confrontaciones con estructuras vinculadas a alias Calarcá.

Al momento de su detención, la mujer se movilizaba junto a seis menores de edad, situación que obligó a activar los protocolos interinstitucionales con el ICBF para garantizar la protección y el restablecimiento de los derechos de los niños.

¿Quién es alias La Suegra, la líder de la guardería?

Las autoridades identifican a alias La Suegra como una figura fundamental dentro del sistema de reclutamiento ilegal. Su área de influencia comprendía sectores como Los Minos, Puerto Berlín, Cuemaní, Puerto Sábalo y Angostura, entre los departamentos de Amazonas y Caquetá.

De acuerdo con el perfil elaborado por organismos de inteligencia, su ascenso dentro de las estructuras armadas comenzó en 2021, cuando pasó de desempeñar funciones de bajo perfil a convertirse en una integrante relevante de los componentes armados y logísticos de las estructuras Jhonier Arenas y Carolina Ramírez.

Para 2024, su función principal consistía en identificar menores vulnerables para facilitar su captación, adoctrinamiento y traslado hacia zonas de influencia de la organización.

Las autoridades consideran que su captura afecta la capacidad de estas estructuras, puesto que el reclutamiento de menores forma parte de una estrategia destinada a fortalecer la capacidad operativa y garantizar la permanencia de estas organizaciones armadas en la región.