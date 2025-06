Falsos médicos engañaron, abusaron y robaron a pareja de abuelitos en Bogotá: así operan

Una serie de denuncias ha puesto en alerta a las autoridades en Bogotá ante una nueva modalidad de robo, en la que delincuentes se hacen pasar por personal médico para ingresar a las viviendas, especialmente de adultos mayores.

Vestidos con batas, portando tapabocas y utilizando argumentos relacionados con controles de salud y entrega de medicamentos, logran entrar a las casas para someter y robar a sus víctimas.

El caso más reciente, que ya es investigado por la Fiscalía, ocurrió en la localidad de San Cristóbal y dejó al descubierto no solo un hurto, sino también un presunto caso de abuso sexual.

“Venimos de la Secretaría de Salud, también de parte de la EPS, para saber si les están llegando los medicamentos”.

Con esa frase, cuatro personas (tres mujeres y un hombre) abordaron a una adulta mayor en la puerta de su casa en el sur de Bogotá.

Ella recuerda que el grupo llegó vestido como médicos, portaban tapabocas y le preguntaron su nombre y dirección con total precisión. La víctima, confiada, permitió el ingreso.

Una vez dentro, los supuestos profesionales se sentaron en la sala y comenzaron a hacerle preguntas sobre su estado de salud, solicitándole exámenes, recetas, medicamentos y detalles sobre los tratamientos que recibía.

La mujer, intentando colaborar, les mostró toda la documentación. Uno de los medicamentos, comentó, le estaba cayendo mal. “No se preocupe, se lo vamos a cambiar”, respondieron.

Según el relato de la víctima, los falsos médicos afirmaron que debían hacerles unas pruebas y los separaron. A ella la condujeron a uno de los baños.

Me dijeron que me iban a tomar una muestra de orina, que me tenía que bañar. Luego, que me tenía que desnudar porque me iban a revisar los senos. Me quitaron toda la ropa. Me revisaron hasta mis partes íntimas. Que si tenía flujo, que si tenía la vejiga caída. Luego me hicieron acostar boca abajo, según ellos, para que pudiera respirar bien. Me dijeron que no me moviera.