La mitad de los trenes del Metro de Bogotá ya se encuentran en el país ¿Qué sigue?

Ya están en Colombia la mitad de los trenes que van a conformar la flota de la primera línea del Metro de Bogotá. Así lo indicó el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, en su cuenta de X, junto a fotografías de los últimos vagones que arribaron al país, vía marítima: “Más buenas noticias. 15 de los 30 trenes de la Línea 1 del Metro ya están en Colombia”.

El viaje de los trenes del Metro inicia en China, en donde son cuidadosamente ubicados en buques de carga especializada y se embarcan en un recorrido que dura, aproximadamente, un mes, de camino a Cartagena.

¿Qué sigue tras la llegada de los trenes del metro de Bogotá al país?

Tras su llegada a Colombia, los trenes son transportados por tierra hacia Bogotá, bajo estrictos parámetros de seguridad y vigilancia, a cargo de la Policía y el Ejército.

Ya en la capital del país, son llevados al Patio Taller de Bosa, donde expertos ensamblan los seis coches que conforman cada tren, antes de que inicie pruebas sobre el viaducto del metro.

De momento, los trenes que se encuentran en Bogotá han realizado pruebas entre el patio taller y la estación número cuatro o estación Timiza, ubicada en la Av. Primero de Mayo, entre calle 42 sur y calle 42C sur.

¿Cuándo entrará en funcionamiento el sistema metro de Bogotá?

Días antes, las autoridades distritales celebraron que a corte del 30 de junio, las obras de la primera línea del metro de Bogotá registran un avance general del 80,37%.

De seguir el cronograma al pie de la letra, la marcha blanca; es decir, la última fase de pruebas del sistema metro sin pasajeros, iniciará en septiembre de 2027. Hasta entonces, la ciudad seguirá trabajando en el viaducto, las estaciones y las pruebas con trenes. Se espera que el sistema entre en operaciones en marzo de 2028.