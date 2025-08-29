Familia de Valeria Afanador habla tras hallazgo del cuerpo: “Que se haga justicia”

Hay consternación en todo el país. 18 días después de que empezaran las búsquedas para encontrar a Valeria Afanador, se halló su cuerpo cerca al colegio.

La menor de 10 años diagnosticada con síndrome de Down desapareció el 12 de agosto cuando estaba en su colegio en Cajicá. Por cielo y tierra la buscaron, pero no hubo pistas que dieran con su paradero.

Bajo circunstancias que son extrañas, su cuerpo fue hallado en inmediaciones del río Frío, a algunos metros del colegio. Las autoridades ya habían recorrido este sector varias veces, por lo que no se entiende cómo apareció el cadáver allí.

Felipe Afanador, primo de la niña, habló en nombre de la familia en Noticias RCN: “Queremos que se haga justicia, porque nos destrozaron la vida (…) Encontrarnos con que la niña no está viva, es duro”.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …