Familia de Valeria Afanador pidió que la rectora del colegio de Cajicá sea imputada

Un caso que causó consternación el año pasado fue el fallecimiento de Valeria Afanador Castañeda, la niña de 10 años que estuvo varios días desaparecida en Cajicá.

El punto de partida fue el 12 de agosto. La niña estaba en su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles; pero las cámaras grabaron algo particular en el descanso. Resulta que ella estaba en la zona verde, sin que en los alrededores hubiese un profesor.

Valeria Afanador fue encontrada sin vida tras una larga búsqueda

La niña salió por un agujero que estaba debajo de los arbustos. Esta fue la última vez que la vieron con vida y se sospechó que alguien la habría incitado a que saliera de las instalaciones.

Se puso en marcha un robusto equipo de búsqueda, el cual se extendió por varios kilómetros a la redonda. Inclusive, se amplió a otros municipios y la Interpol emitió circular amarilla, en caso de que la hayan sacado del país.

El triste hallazgo se dio el viernes 29 de agosto, 18 días después. Una persona reportó haber encontrado el cuerpo en Fagua, por Río Frío, en la zona rural de Cajicá. Lo insólito es que fue a escasos metros del colegio, un lugar que había sido recorrido varias veces.

Su cadáver estaba en el río y quedó en poder de Medicina Legal. Un par de días después, la línea de investigación cambió luego de que se revelara la causa del fallecimiento. Afanador murió por ahogamiento en el agua y no se presentaron signos de violencia o actos sexuales. La ropa no tenía desgarres ni cortes, entonces no hubo manipulación.

Piden que rectora y profesores sean imputados por homicidio

Con el paso de los meses, el caso se mantuvo quieto hasta este miércoles 21 de enero. El abogado de la familia, Julián Quintana, pidió que la rectora del colegio sea imputada.

“Después de verificados todos los elementos probatorios, le hemos solicitado a través de un memorial, la imputación de cargos de la rectora y los profesores por homicidio agravado en modalidad dolosa. Esperamos que la Fiscalía radique audiencia de imputación”, sostuvo.