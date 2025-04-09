Colegio donde estudiaba Valeria Afanador responde sobre señalamientos de alterar la escena

El país aún sigue consternado por la extraña muerte de Valeria Afanador, niña de 10 años que durante 18 días estuvo desaparecida en Cajicá.

A la menor se le perdió el rastro el martes 12 de agosto. Pasadas las 10:00 a.m., ella estaba en el recreo y, según lo mostrado por los videos de las cámaras de seguridad revelados por Noticias RCN, salió por una zona en las que había arbustos.

Abogado de la familia Afanador cuestionó al colegio

Con respecto al colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles, se supo que la Gobernación de Cundinamarca ya realizó las respectivas visitas. El cierre se podría decretar en caso de que se compruebe que efectivamente hubo falencias en los protocolos.

A través de redes sociales, el abogado publicó un video que mostró el lugar por donde la niña habría salido.

Según Quintana, el colegio no solamente omitió en cuidar a Afanador, sino que presuntamente alteró la zona en donde se le vio por última vez. En el video se ve que la zona tiene una reja.

Frente a ello, el litigante sostuvo que se reconoció que la reja era insegura y que se alteró la escena: “Grave hecho que exige verdad y justicia”.

La respuesta del colegio

Por medio del abogado Francisco Bernate, la institución se pronunció y negó que se haya manipulado la escena.

RELACIONADO Colegios privados y públicos de Cajicá reforzarán medidas de seguridad por el caso de Valeria Afanador

“Eso es falso. El colegio activó dentro de las condiciones legales y reglamentarias los protocolos que corresponden en esto, atendió a las autoridades y hay una reunión donde estuvieron autoridades que fueron quienes dieron la instrucción de inmediato de ubicar una reja en uno de los costados de la institución y segundo de hacer unas reparaciones locativas”, explicó Bernate en La FM.

Además, sostuvo que la Fiscalía será la entidad que llame a declarar a los profesores que estaban a cargo, no solo de Afanador, sino del resto de menores en ese momento. “El rector no es el que tiene que estar tomando onces con los niños, viendo que ninguno esté por ahí ni tampoco es el rector el responsable de estar cuidando el patio del colegio”, sostuvo.