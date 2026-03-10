Estrella del vallenato está de luto: murió uno de sus seres más queridos

En Valledupar hay una profunda conmoción debido a que murió la sobrina de uno de los acordeoneros más reconocidos del momento.

Daniela Zuleta Gnecco, la familiar de Iván Zuleta, que en 2025 fue considerado el 'Rey Profesional del Festival Vallenato', partió de este plano terrenal a sus 15 años.

La noticia fue confirmada en la tarde del 9 de marzo de 2026 tras un sentido comunicado de condolencias emitido por la institución educativa a la que pertenecía.

Este fue el mensaje en el que se confirmó la muerte de Daniela Zuleta Gnecco, sobrina del acordeonero Iván Zuleta

El Gimnasio del Norte, el colegio en el que estudiaba Daniela Zuleta Gnecco, se solidarizó con sus seres queridos y les deseó fortaleza.

"Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestra estudiante Daniela Isabel Zuleta Gnecco. Su inesperada partida nos llena de dolor y nos invita a abrazarnos como comunidad. Nos unimos en oración y solidaridad con su familia, amigos, compañeros y docentes en este momento. Recordaremos siempre a Daniela con cariño, gratitud y la alegría que compartió en nuestras aulas", se afirmó.

"Que Dios le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza y consuelo a todos sus seres queridos. La comunidad del Gimnasio del Norte acompaña con respeto y afecto a la familia Zuleta Gnecco en este difícil momento", se complementó.

¿Qué se ha conocido de la muerte de Daniela Zuleta Gnecco, la sobrina de Iván Zuleta?

Hasta el momento, se ha revelado que Daniela Zuleta, la joven de 15 años, fue encontrada inconsciente en su cama.

En consecuencia, fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario cercano, pero, a pesar de que los especialistas realizaron los respectivos procedimientos de reanimación, confirmaron que llegó sin signos vitales.

Es así como el Instituto Nacional de Medicina Legal se encargará de realizar los estudios que permitan esclarecer cuál fue la causa de su deceso.