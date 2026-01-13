CANAL RCN
Colombia

Familia de Yeison Jiménez aclara cómo será el ingreso al homenaje en el Movistar Arena

El acceso para menores está permitido bajo la presencia de un acompañante. No se venderá alcohol.

Foto: Canal RCN.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 13 de 2026
01:16 p. m.
La familia de Yeison Jiménez entregó detalles sobre el último adiós que se le dará al cantante en Bogotá. Los fanáticos están listos para despedirlo.

El sábado 10 de enero resultó trágico. Después de una presentación en Boyacá, Jiménez abordó una avioneta junto a su equipo de trabajo, pero hubo una falla que desembocó en el trágico accidente que no dejó sobrevivientes.

Yeison Jiménez murió a los 34 años: música de luto

La avioneta chocó cerca al aeródromo Juan José Rendón entre Paipa y Duitama. Aparte del cantante, la tripulación estaba conformada por otras cinco personas.

Hace algunas horas, los familiares informaron que el último adiós se llevará a cabo el miércoles 14 de enero en el Movistar Arena. El acceso es gratuito y estará permitido hasta que se llegue al aforo permitido.

Por eso, se hizo la recomendación de no caer en los engaños por redes sociales, en los que se están vendiendo entradas. El evento se desarrollará entre las 12:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

Dos tandas de ingreso gratuito, entrada de menores y no se venderá licor

Habrá dos jornadas de ingresos. Los primeros fanáticos ingresarán al mediodía y podrán estar hasta las 4:00 p.m., hora en la que se contempla haya aforo total. La segunda tanda comenzará a las 6:00 p.m. e irá hasta las 10:00 p.m.

Además, la familia entregó detalles sobre las condiciones de ingreso. Los menores que tengan más de 18 años podrán hacer parte, siempre y cuando estén junto a un acompañante.

Está prohibido el ingreso de personas en estado de embriaguez y adentro del recinto no se venderá licor. De igual forma, no está autorizada la entrada de alimentos, bebidas o velas.

“El homenaje será gratuito. No hay venta de boletería y quien cancele cualquier rubro lo hace bajo su responsabilidad”, enfatizó la familia. Para el acceso de medios de comunicación, se habilitó el contacto vía correo – eventosyprensa@paolaespana.com.

