Esta fue la causa de muerte de la familia encontrada en hotel de San Andrés: ¿Quién responde?

Más de 40 días han pasado desde que una familia bogotana (incluyendo un menor de edad) apreció muerta en extrañas circunstancias en el hotel Portobelo de San Andrés.

El hecho ocurrió el pasado 11 de julio. Fueron encontrados muertos Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y el pequeño Kevin Matías Martínez Canro.

No les cambiaron la habitación a pesar de solicitarlo

En primicia, Noticias RCN conoció los datos sobre las causas de la muerte, las cuales serán clave para las investigaciones que se adelanten, así como para determinar responsabilidades.

“Según la literatura, la fosfina es un gas incoloro más pesado que el aire. Una exposición muy alta a este gas provocaría además bronquitis, edemas pulmonares, convulsiones e incluso la muerte”, esto reveló el informe de Medicina Legal.

La causa entonces fue la fosfina, un gas altamente peligroso. La sustancia es utilizada en fumigaciones para eliminar plagas. Antes de que la familia ocupara la habitación 404, se llevó un proceso de este tipo.

Es inodoro en su forma pura, pero las impurezas le otorgan un olor característico, parecido al pescado o al ajo.

Fosfina: el gas que causó la muerte

Este habría sido el posible olor por el que Canro Zuluaga había pedido el cambio de habitación. La administración admitió que la petición fue ignorada por la alta ocupación que en ese momento tenían.

“La consecuencia es una falla en la producción de energía celular con la peroxidación posterior resultando en anoxia celular”, señaló el informe. La anoxia tiene que ver con la falta de oxigenación en algunos órganos, como el cerebro.

Desde el primer día, los allegados de la familia han pedido justicia por lo ocurrido. Mayerli Canro, hija de una de las víctimas, pidió que no haya impunidad: “Dios quiera que ninguna familia pase por este dolor”.