La millonada que pagó al hotel familia hallada muerta en San Andrés: aterradores audios de la víctima

Noticias RCN le sigue la pista a la extraña muerte de una familia en San Andrés, dentro de una habitación de un hotel.

En audios, una de las víctimas advirtió que el cuarto tenía olor extraño. Sus familiares piden a la justicia que esclarezca lo ocurrido.

Viviana, Nelson y su pequeño hijo de 4 años, son los turistas que amanecieron muertos en una habitación de un hotel en San Andrés Islas, el pasado 11 de julio, en circunstancias que aún no han sido determinadas por las autoridades.

La familia llegó en compañía de los padres de Viviana Canro el 9 de julio. En el contrato de compraventa de servicios turísticos que adquirieron para su estadía en la isla hasta el 13 de julio, se establece el hospedaje en el Hotel Tone 2 y Tone Express, para cinco personas, cuatro adultos y un niño, por un valor de $7.835.000.

Sin embargo, como quedó evidenciado en audios que envió Viviana a sus hijos, las cosas no salieron bien, pese a la cantidad de dinero que pagaron por el hospedaje:

Llegamos al Tone, acabamos de llegar, ese hotel está remohoso, huele hartísimo a moho, no tiene papel higiénico, no tiene aseo, no tienen toallas. Me dio pena, me sentí mal con mis papás, con Nelson, no sé qué hacer.