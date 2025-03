Federico Gutiérrez respondió al presidente Petro: "Es una decisión de un juez, no de EPM"

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló con Noticias RCN sobre la decisión de un juez de embargar las cuentas del Gobierno Nacional debido a la millonaria deuda que existe con la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM).

Aclaró que esta decisión se da por una demanda de una filial de EPM en Norte de Santander y que hay más demandas en trámite, por lo que esto tendrá que obligar al Gobierno Nacional a que pague lo que se debe. Vea la entrevista completa.

¿Por qué se da el embargo y qué implicaciones tiene para EPM?

"Esta es una decisión de un juez de la República, no es una decisión de EPM, esto corresponde a una demanda que interpone EPM y sus filiales al Gobierno Nacional, porque desde el año pasado no pagan lo que corresponde al subsidio, a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3".

"El Gobierno Nacional no ha pagado a ninguna empresa prestadora de energía del país, está poniendo en riesgo a las empresas, está poniendo en riesgo al país en un apagón. Se puso una demanda y ya un juez de la República lo que hace en derecho y de acuerdo a la ley es darle la razón a EPM y le dice al Gobierno, usted tiene que pagar".

"Y el presidente Petro sale desatado, básicamente echando culpa, sabiendo que el único responsable de esta situación es él, lo único que tiene que hacer es cumplir la Constitución y la ley. Y yo le digo, presidente Petro, es que nosotros no le estamos pidiendo ningún favor, le estamos pidiendo que como presidente cumpla con la Constitución y la ley, nada diferente a eso, no le estamos pidiendo que nos quiera, sabemos que no quiere a la región ni quiere a Antioquia, le pedimos a él que pague lo que debe y no solo a EPM, son 27 empresas del sector de energía a las que se les debe".

El presidente dijo que no se puede permitir el embargo a las cuentas. ¿Qué opina?

"El presidente Petro desconoce intencionalmente la Constitución y la ley, él sabe que tiene que pagar esos recursos, quien ha incumplido es él, esa es una amenaza más de él".

"¿Cuál es mi tesis? Así como lo hicieron con las empresas de salud, con las EPS, que las ahogaron financieramente para poder intervenirlas, eso es lo que quieren hacer con las empresas del sector energía en el país, y Colombia no puede permitir eso, es un desastre lo que le están generando al país".

"La justicia en el país es independiente, acá hay independencia de poderes, por más presidente que sea no es el dueño del país, no es el que manda en todo, y esto lo acaba de dirimir un juez. Seguramente vendrán muchas más demandas de otras empresas, pero se deja un presidente y un hito, ¿para qué? Para que no haya un apagón en Colombia".

¿Qué pasa si el Gobierno Nacional no paga lo que debe?

"Solo a EPM por este concepto de subsidio a la tarifa de energía se deben cerca a 1.3 billones de pesos, solo por este tema, por opción tarifaria deben más o menos otros 2 billones 600 mil millones, son cifras cercanas a los 4 billones de pesos, imagínate qué empresa aguanta eso, si eso es con EPM, ¿qué estará haciendo también con otra empresa?".

"Esta demanda en particular y este fallo del juez es con respecto a una de las filiales de EPM que es la de Norte de Santander, donde le ordena al gobierno nacional pagar 41.000 millones de pesos que debe más 5.200 millones de pesos de interés, ¿qué deja abierto ya este fallo? En derecho, no político, en derecho, ¿qué deja? Que tiene que pagar".

"El gobierno tiene la plata, el gobierno dice que no tiene plata pero si la tiene, tiene ministerios donde no ejecuta los recursos y yo veo algo más grave, están guardando la plata para la campaña".