Día internacional de la Mujer: Bogotá conmemora esta fecha con Feria de la Igualdad
La jornada, que se llevará a cabo este sábado 7 de marzo, contará con feria de emprendimientos, actividades culturales, entre otras presentaciones.
Noticias RCN
12:25 p. m.
El Día de la Mujer posee sus raíces desde el movimiento obrero, a mediados del siglo XIX, en medio de un mundo industrializado lleno de turbulencias en donde la mujer logró alzar poco a poco su voz. Por esto, en el marco de esta conmemoración, Bogotá llevará a cabo la Feria de la Igualdad en el Parque de los Novios.
Detalles de la Feria de la Igualdad
El evento tendrá lugar este sábado 7 de marzo del 2026, a partir de las 9:00 a.m. En este espacio la ciudadanía podrá encontrar eventos culturales, emprendimientos liderados por mujeres, actividades para reflexionar sobre avances y desafíos en materia de igualdad, presentaciones artísticas, entre otras.
Así mismo, se llevará a cabo la ceremonia de graduación de mujeres que culminan procesos de formación impulsados por la Secretaría Distrital de la Mujer como una de las apuestas para fortalecer su autonomía y para ampliar sus oportunidades.
Durante este evento también se hará el reconocimiento del Sello de Igualdad a empresas y organizaciones que han avanzado en la implementación de acciones con el objetivo de seguir promoviendo la equidad de género en distintos entornos laborales.
“Esta conmemoración expresa una apuesta de ciudad: en Bogotá la igualdad no es un discurso; es una decisión política que orienta la acción pública”, manifestó la Alcaldía.
Según el Trazador Presupuestal para la Igualdad de Género, en 2025 destinó $5,97 billones de pesos en programas y proyectos que impactan en la vida de las mujeres. Así mismo, se informó que $249 mil millones corresponden a inversión directa para cerrar brechas.
Actividades por los derechos de las mujeres en Bogotá
Según la programación de la Alcaldía de Bogotá, el 9 y 30 de marzo se llevará a cabo la galería conmemorativa del 8 M en el Centro Comercial Gran Plaza. El 21 de marzo se llevará a cabo la carrera nocturna 3k “Juntas hasta la meta” con punto de encuentro en el Parque Los Naranjos desde las 4:00 p.m.
El 22 de marzo se presentará el performance “Rosa: voces que no se apagan” en donde se narrará la vida y feminicidio de Rosa Elvira Cely como acto de memoria y sensibilización.
Del 20 al 28 de marzo, desde las 7:00 p.m., la Plaza Fundación de Bosa será escenario del mapping “Mujeres que sostienen la vida- Bosa creadora 2026” con dos proyecciones diarias.