Corte Constitucional estudia la demanda contra zona binacional entre Colombia y Venezuela

El magistrado Carlos Camargo solicitó al Gobierno Nacional explicar reuniones departamentales y normas de seguridad del acuerdo comercial fronterizo.

marzo 06 de 2026
11:51 a. m.
La Corte Constitucional comenzó formalmente el estudio de la demanda interpuesta contra la zona binacional con Venezuela, designando al magistrado Carlos Camargo como ponente del caso que ha generado polémica tras el anuncio del gobierno de Gustavo Petro.

El acuerdo, que establece una zona de comercio en el Catatumbo, ha sido objeto de cuestionamientos principalmente por la ausencia de lineamientos claros sobre el manejo de la seguridad en una región históricamente afectada por la violencia.

El magistrado Camargo emitió un auto mediante el cual decretó una serie de pruebas destinadas a esclarecer aspectos fundamentales del memorándum de entendimiento suscrito entre ambas naciones.

Las explicaciones que la Corte pide sobre la zona binacional Colombia - Venezuela

Entre las solicitudes realizadas por el magistrado se encuentra el requerimiento al Gobierno Nacional para que explique qué reuniones ha sostenido con los departamentos involucrados en este acuerdo.

Adicionalmente, la Corte exige la entrega de información sobre la existencia de normas específicas que regulen el tratamiento de la seguridad en el marco de este tratado binacional.

Según el auto conocido por Noticias RCN, el magistrado Camargo solicitó formalmente a los gobernadores de los departamentos fronterizos entre Colombia y Venezuela (La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía) que informen "si el memorándum de entendimiento suscrito entre Colombia y Venezuela establece nuevos compromisos internacionales, modifican los preexistentes y versan sobre las materias que escapan a la órbita del presidente de la república".

Esta petición apunta directamente a uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo; se trata de determinar si el presidente excedió sus facultades constitucionales al establecer compromisos que podrían requerir aprobación del Congreso, según los procedimientos establecidos para tratados internacionales.

La zona binacional fue establecida como un mecanismo de integración comercial entre regiones fronterizas, buscando dinamizar las economías locales y fortalecer las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela.

Sin embargo, contradictores señalan que la implementación se realizó sin consultas suficientes con las autoridades regionales y sin protocolos claros de seguridad para una zona afectada por grupos armados ilegales, narcotráfico y economías ilícitas.

