Estos son los gigantescos vehículos blindados de infantería que serían capaces de repeler ataques de drones

Cuatro enormes vehículos blindados de infantería llegaron a Antioquia para reforzar la capacidad operativa del Ejército Nacional en medio de los retos de seguridad que enfrenta el departamento.

Se trata de unidades militares de gran tamaño y alto nivel de blindaje diseñadas para transportar tropas en zonas consideradas peligrosas y responder ante distintos tipos de amenazas.

Los vehículos fueron asignados a la Cuarta Brigada del Ejército, unidad que tiene jurisdicción en 91 de los 125 municipios de Antioquia. Desde allí se coordinarán los despliegues que permitirán movilizar tropas en diferentes regiones del departamento.

De acuerdo con las autoridades militares, estos blindados serán utilizados inicialmente durante la jornada electoral de este fin de semana, como parte de las medidas para garantizar seguridad y capacidad de reacción de las tropas.

Posteriormente, quedarán disponibles para operar en distintas zonas del territorio.

Los vehículos corresponden a unidades blindadas de infantería de gran tamaño. Cada uno tiene un peso aproximado de 22 toneladas, cuenta con un blindaje reforzado y está equipado con tecnología militar diseñada para operar tanto en entornos urbanos como en zonas rurales.

Estas características permiten transportar tropas con mayor seguridad hacia áreas consideradas de alto riesgo, facilitando además la movilidad en terrenos complejos.

Los vehículos, de fabricación canadiense, comenzarán a recorrer desde hoy distintas vías del departamento como parte de su integración a las operaciones militares que desarrolla la Cuarta Brigada.

El brigadier general Carlos Caycedo, comandante de esta unidad del Ejército, explicó que estos equipos representan una nueva capacidad para enfrentar amenazas en el territorio.

Es una capacidad blindada, es un vehículo bastante versátil, con una capacidad de armamento suficiente para enfrentar la amenaza.

¿Qué tienen estos vehículos blindados?

Además de su estructura robusta, los vehículos cuentan con armamento de alto alcance. Cada unidad está equipada con una ametralladora calibre 50, cuyo alcance supera los dos kilómetros, lo que amplía el rango de respuesta frente a posibles ataques.

Desde el Batallón de Armas Combinadas, el militar Emiro Ordoñez explicó que este sistema también podría emplearse frente a nuevas amenazas tecnológicas.