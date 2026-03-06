Mujer falleció tras caer de un tobogán extremo en Norte de Santander: el parque se pronunció

Un grave accidente se presentó en un parque campestre ubicado en zona rural del municipio de Chinácota, Norte de Santander, donde una mujer de 28 años identificada como Yuris Cristel García Manrique perdió la vida tras caer desde una atracción extrema.

Por medio de un video grabado en el lugar de los hechos, se evidencia cuando esta mujer se lanza desde un tobogán de colores montada en un neumático, pero debido a la velocidad pierde el control en el recorrido y termina cayendo de la atracción hacia el vacío.

Este tobogán había sido inaugurado en el mes de febrero en donde anunciaban que tenía una curva que lo hacía más extremo. Ahora, usuarios en redes sociales se preguntan si el parque contaba con las autorizaciones para llevar a cabo esta atracción que dejó a una víctima fatal.

Lo que se conoce es que la mujer fue trasladada en un vehículo hacia un centro asistencial en la ciudad de Cúcuta, pero habría fallecido en el camino debido a la gravedad de las lesiones.

Pronunciamiento de Entre Flores

A través de un comunicado oficial, el equipo jurídico del parque Entre Flores expresó sus condolencias tras lo sucedido enviando un mensaje de solidaridad a sus familiares. Sin embargo, la familia le indica a Noticias RCN que desde el establecimiento no se han contactado con ellos.

Además, expresaron que desde el momento del accidente "la empresa activó de manera inmediata los protocolos de emergencia y asistencia previstas para estos casos, brindando el apoyo inicial".

Entre Flores SAS manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos. Estamos aportando toda la información requerida para que las investigaciones avancen de manera diligente. Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo el bienestar de quienes nos visitan.

Añadieron que por respeto a la víctima y su familia, se abstendrán de entregar información adicional sobre lo sucedido mientras no avance la investigación correspondiente.