La nueva camiseta suplente de Colombia para el Mundial 2026 ya circula en redes

A pocos meses del inicio de la máxima cita del fútbol mundial, comenzó a circular en redes sociales y portales especializados la que sería la nueva camiseta suplente de la Selección Colombia para el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El diseño filtrado ha despertado expectativa entre aficionados y analistas deportivos, especialmente porque la Tricolor se prepara para la cita más importante del fútbol mundial.

De acuerdo con información divulgada por el portal especializado Esvaphane, dedicado al seguimiento de uniformes de fútbol, la camiseta alternativa de Colombia tendría un diseño que mezcla tradición y modernidad.

El portal reveló detalles sobre los colores, el estilo y la fecha prevista para el lanzamiento oficial del uniforme que vestiría la selección en el Mundial.

La filtración fue replicada por periodistas deportivos como Samuel Vargas, de Dsports, y Guillermo Arango, de La FM y Win Sports, quienes compartieron las imágenes y la información en sus redes sociales, lo que impulsó el debate entre los seguidores del combinado nacional.

¿Cómo sería la camiseta suplente de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

Según la filtración, la camiseta suplente de la Tricolor tendría como color base un tono azul marino, acompañado por un estampado con textura en un tono denominado “Myspet”, descrito como un azul menta más oscuro que generaría un contraste visual llamativo.

El diseño incluiría además detalles en amarillo, especialmente en los logotipos y acabados, lo que mantendría la identidad cromática tradicional del equipo nacional.

Esta combinación de colores respondería a la línea estética que la marca deportiva Adidas suele implementar en los uniformes de varias selecciones patrocinadas por la compañía alemana.

El patrón de la prenda también tendría una textura gráfica sutil en la tela, un recurso cada vez más utilizado en las camisetas modernas para aportar identidad visual sin alterar los colores principales.

Aunque las imágenes difundidas no han sido confirmadas oficialmente, los especialistas en indumentaria deportiva consideran que el diseño encaja con las tendencias que la marca lanzará para el torneo mundialista.

¿Cuándo se lanzará oficialmente la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

De acuerdo con la información filtrada, el 20 de marzo de 2026 sería la fecha prevista para la presentación oficial de la nueva indumentaria. Ese mismo día, varias selecciones que participarán en la Copa del Mundo presentarían sus uniformes para el torneo.

Sin embargo, hasta el momento la Federación Colombiana de Fútbol no ha confirmado ni desmentido el diseño que circula en internet, por lo que la camiseta continúa siendo considerada como una filtración no oficial.

La expectativa aumenta en medio de la preparación deportiva del equipo nacional. La Selección Colombia tiene programados partidos amistosos durante la próxima fecha FIFA, en los que enfrentará a Selección de Croacia en Orlando y a Selección de Francia en Washington, encuentros que servirán como preparación previa al debut en el Mundial.

En la fase inicial del torneo, el combinado cafetero debutaría el 17 de junio de 2026 frente a Selección de Uzbekistán en la Ciudad de México.

Por ahora, los hinchas de la Tricolor siguen atentos a la confirmación oficial del uniforme que podría acompañar a Colombia en uno de los desafíos más importantes de su historia reciente en la Copa del Mundo.