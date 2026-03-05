Periodista colombiana fue detenida por ICE en Nashville

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos arrestó el miércoles 4 de marzo a la periodista colombiana Estefany Rodríguez, quien trabaja para Nashville Noticias y Univisión 42.

Según informó el medio de comunicación, Rodríguez estaba con su esposo afuera de un gimnasio cuando el vehículo en el que viajaban, marcado con el logo de la empresa, fue rodeado y ella fue detenida. La periodista colombiana ha vivido en Estados Unidos durante cinco años.

Sus abogados presentaron una petición de emergencia en un tribunal federal y el juez Eli Richardson ordenó a los funcionarios federales de inmigración que presentaran su respuesta preliminar a la solicitud antes del viernes. Y es que Rodríguez tenía programada una reunión con la Oficina de Control de Aduanas y Deportación para el 17 de marzo.

Según el documento presentado por la defensa, la comunicadora llegó al país con visa de turista, solicitó asilo político, posteriormente se casó con un ciudadano estadounidense y tiene un permiso de trabajo válido. La pareja ya había solicitado permiso para cambiar su estatus a residente permanente legal.

Nashville Noticias espera la pronta liberación de Estefany Rodríguez

Nashville Noticias emitió un comunicado tras la detención de la periodista Estefany Rodríguez. Señaló que tras rodear su vehículo "varios hombres descendieron y exigieron la detención de nuestra colega por razones que el equipo legal especificará más adelante".

El medio expresó su respeto por las leyes estadounidenses y confían en el sistema de justicia. Además afirmó que su equipo legal, así como la Coalición de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee brindan representación legal en el caso.

"(...) que esta situación se resuelva favorablemente para nuestra colega y que pueda ser liberada pronto, ya que necesita reunirse con su hija pequeña y su esposo para continuar su proceso legal dentro del marco legal permitido", dice la misiva.