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Feria Effix 2026: Carlos Suárez revela su método en marketing digital

Carlos Suárez, el estratega detrás de la campaña presidencial más comentada del país, llegó a la Feria Effix 2026 en Medellín con una revelación contundente. la inteligencia artificial y el marketing omnicanal dejaron de ser un privilegio de élites.

Cortesía: Feria Effix 2026
Cortesía: Feria Effix 2026

Rafael Navas

octubre 18 de 2026
07:11 p. m.
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El panorama del marketing y la comunicación ha experimentado una transformación irreversible. Las estrategias que hoy definen el rumbo de elecciones históricas, el posicionamiento de grandes marcas y el dominio de los mercados ya no se ocultan en oficinas de alto nivel.

Así lo afirmó Carlos Suárez, el estratega detrás de la reciente y exitosa campaña presidencial de Abelardo De la Espriella, durante su contundente intervención en la Feria Effix 2026, el evento de comercio electrónico más grande del mundo que se celebra en Medellín.

El método 'Estrategia y Poder' para liderar la comunicación

En su esperada conferencia frente a miles de asistentes en Plaza Mayor, Suárez desglosó su aclamado método, bautizado con el mismo nombre de su firma fundadora: Estrategia & Poder. Según el experto, el secreto del éxito actual radica en una comunicación omnicanal implacable. La fórmula ganadora ya no depende únicamente del músculo financiero, sino de la capacidad de combinar emociones humanas reales con herramientas de inteligencia artificial y una difusión digital masiva.

Cortesía: Feria Effix 2026 - Carlos Suárez
Cortesía: Feria Effix 2026 - Carlos Suárez

Para Suárez, los mensajes deben tomarse los espacios públicos, las pantallas de los dispositivos móviles, las redes sociales y, sobre todo, las conversaciones cotidianas.

Liderar la comunicación exige estar en todos esos canales al mismo tiempo y con un mismo mensaje

Explicó el estratega, haciendo un llamado urgente a los emprendedores colombianos para que pierdan el miedo y comiencen a implementar estas tecnologías en sus propios modelos de negocio.

La inteligencia artificial como motor en la Feria Effix 2026

La visión de Suárez se alinea perfectamente con el nuevo rumbo que ha tomado el evento. Juan David Carmona, cofundador de Effix, destacó que el reto principal de esta sexta edición es conectar a todo el ecosistema productivo. La meta ya no es hablar exclusivamente de tiendas virtuales o pasarelas de pago, sino democratizar la inteligencia artificial para llevarla a todos los gremios, adaptándola a las necesidades específicas de la nueva economía local y global.

De comercio electrónico a megaevento en Plaza Mayor Medellín

Este salto evolutivo es evidente en las cifras récord de este año. La Feria Effix 2026, que abrió sus puertas del 15 al 19 de octubre, ha logrado trascender la categoría de convención de nicho para convertirse en un verdadero evento de ciudad. Con el respaldo de la Alcaldía de Medellín como patrocinador principal, el recinto ferial de Plaza Mayor espera recibir a más de 60.000 asistentes. El espacio cuenta con la participación de más de 350 marcas de primer nivel y la llegada de visitantes provenientes de 20 países, consolidando a la capital antioqueña como el epicentro tecnológico de América Latina.

Solidaridad e impulso para los emprendedores del Quindío

Más allá de los negocios y la tecnología, el evento también abrió un espacio fundamental para la responsabilidad social y la reactivación económica. En un gesto de apoyo invaluable, la feria anunció que apadrinará 1.000 entradas exclusivas destinadas a empresarios y emprendedores del departamento del Quindío que resultaron afectados por el reciente terremoto. Esta iniciativa priorizará a los trabajadores de los municipios de Quimbaya, Montenegro, Filandia y Armenia, brindándoles acceso directo a las herramientas y contactos que necesitan para reconstruir y escalar sus proyectos.

La gran conclusión que deja esta edición es clara y marca un punto de inflexión para el sector productivo en la economía del futuro inmediato, la ventaja competitiva no pertenecerá a las empresas que cuenten con el mayor presupuesto, sino a aquellas que entiendan primero cómo comunicar su valor en todos los canales disponibles.

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