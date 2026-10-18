Hospital de Puerto Berrío cambiará de operador tras graves fallas en la atención de pacientes

La crisis en la prestación de los servicios de salud continúa afectando a distintas regiones del país. En Antioquia, uno de los casos que genera preocupación es el del hospital de Puerto Berrío, donde usuarios han reportado dificultades para acceder a consultas, obtener medicamentos y recibir tratamientos de manera oportuna.

Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia venía solicitando al municipio que le permitiera asumir la gerencia y la operación del centro asistencial. Según la información entregada, las revisiones de la Secretaría de Salud identificaron problemas que estarían afectando la atención de los pacientes.

Ahora, tras la firma de un convenio, el hospital La María, entidad pública departamental, se encargará de la operación del centro asistencial de Puerto Berrío. La medida busca mejorar la prestación de los servicios y responder a las necesidades de los usuarios.

Falta de medicamentos y dificultades en urgencias

Las quejas de los pacientes incluyen obstáculos para conseguir citas médicas, acceder a tratamientos, reclamar medicamentos y recibir atención oportuna. También se han señalado presuntos incumplimientos contractuales y dificultades en la prestación de los servicios.

Una de las usuarias afectadas es Nayalid Nieto, quien relató la experiencia que vivió al acudir al servicio de urgencias del hospital.

Según su testimonio, ingresó el martes alrededor de las seis de la tarde. Después de pasar por la valoración inicial de clasificación de urgencias, conocida como triage, aseguró que la indicación que recibió fue comprar un medicamento por su cuenta y solicitar una cita con su EPS.

Lo único que me dijo fue que arrimara a una farmacia, me comprara un naproxeno, me lo tomara y que me dirigiera a mi EPS a pedir una cita médica.

La Gobernación de Antioquia asumirá la operación

Frente a las dificultades reportadas, la Gobernación de Antioquia avanzó en un acuerdo para que el hospital La María se encargue de la operación del centro asistencial de Puerto Berrío.

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La decisión se produjo después de las solicitudes para que la administración municipal cediera la gerencia y la operación del hospital, con el propósito de introducir cambios en su funcionamiento y mejorar la atención.

Alma Solano, secretaria de Salud de Antioquia, explicó que los equipos de la dependencia y del hospital La María se desplazarán hasta Puerto Berrío para conocer de primera mano las condiciones del establecimiento.

La funcionaria indicó que, durante esa visita, se reunirán con los trabajadores y definirán cómo se desarrollará el inicio de la operación.

¿Qué cambiará para los pacientes?

Con la llegada del hospital La María como operador, los usuarios esperan que se solucionen los problemas que han denunciado durante los últimos meses.

Entre las principales expectativas están mejorar la disponibilidad de medicamentos e insumos, facilitar el acceso a consultas y tratamientos, y garantizar una atención adecuada en urgencias.

Sin embargo, el cambio de operador no significa que todas las dificultades vayan a resolverse de inmediato. El resultado dependerá de la evaluación que realicen los equipos de salud, las decisiones administrativas y las acciones que se implementen para corregir las fallas identificadas.

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La Gobernación manifestó su disposición de aportar al funcionamiento del centro asistencial. El equipo de la Empresa Social del Estado La María llegará al municipio para comenzar el proceso, de acuerdo con lo anunciado por las autoridades departamentales.