Exnovio de Karina García se mostró enamorado de otra mujer y desató reacciones

Santiago Mesa, conocido en la música urbana como Smayv y expareja de Karina García, llamó la atención en redes sociales tras aparecer junto a una mujer.

Las imágenes despertaron comentarios de internautas que destacaron la actitud cariñosa del cantante y se preguntaron por esta nueva etapa de su vida sentimental.

¿Quién es la nueva pareja de Smayv, exnovio de Karina García?

La aparición del artista junto a otra mujer generó reacciones entre quienes siguen de cerca su vida personal. Algunos usuarios interpretaron las imágenes como una señal de que el cantante estaría viviendo un nuevo romance y comentaron que pocas veces lo habían visto mostrarse tan enamorado.

Smayv es el nombre artístico de Santiago Mesa, cantante de música urbana que tuvo una relación sentimental con Karina García. Ambos son padres de Valentino, por lo que sus nombres siguen relacionados en las conversaciones de algunos seguidores de la creadora de contenido.

La vida sentimental del artista y de la influenciadora ha sido objeto de atención pública desde que se conoció su separación. En el pasado, Mesa habló sobre el fin de la relación y expresó que, pese a las diferencias que tuvieron, conserva recuerdos de la familia que conformaron.

Smayv y Karina García siguen siendo tema de conversación en redes

Karina García también ha protagonizado recientemente varias conversaciones en redes sociales por su relación con el cantante Kris R y los comentarios que ha recibido durante su embarazo.

En una de sus respuestas a un usuario que cuestionó la paternidad de su bebé, la influenciadora escribió: “Bebé, yo creo que es de tu novio, perdón”.

Por ahora, la atención está puesta en las imágenes del cantante junto a la mujer que sería su nueva pareja.