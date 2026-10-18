¿Quién era el sacerdote que murió tras caerle una cruz en misa?

Un día después de conmemorar su aniversario sacerdotal, Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió en una iglesia de Guayaquil, Ecuador. El religioso celebraba una misa cuando una gran cruz de madera cayó sobre él, en un accidente registrado por la transmisión en directo de la parroquia.

Murió sacerdote dedicado a la comunidad de Guayaquil

Patricio Sánchez Molinari estaba al frente de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el sur de Guayaquil. Desde allí desarrollaba su labor pastoral y acompañaba a los feligreses que acudían a las celebraciones religiosas.

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El sacerdote pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, conocida como los redentoristas, una comunidad católica dedicada a la evangelización y al trabajo misionero. Su nombre aparecía acompañado de las siglas CSsR, utilizadas para identificar a los integrantes de esta congregación.

Nacido en Cuenca en 1973, el religioso también había prestado servicio pastoral en San Lorenzo de Vinces, según información difundida por medios ecuatorianos. Su trayectoria estuvo vinculada al acompañamiento espiritual y a las actividades de las comunidades en las que ejerció su ministerio.

Uno de los detalles que llamó la atención tras conocerse su muerte fue que, de acuerdo con reportes de la prensa local, había conmemorado su aniversario sacerdotal el viernes 16 de octubre, apenas un día antes de la tragedia.

¿Cómo ocurrió el accidente durante la misa en Ecuador?

El hecho se registró el sábado 17 de octubre, mientras Sánchez Molinari presidía una celebración eucarística en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Una cruz de madera instalada detrás del altar se desprendió y cayó sobre el sacerdote. La misa estaba siendo transmitida por internet, por lo que el momento quedó grabado y las imágenes comenzaron a circular en distintas plataformas digitales.

Tras el impacto, los asistentes reaccionaron e intentaron acercarse para auxiliar al religioso. Sin embargo, el accidente terminó con su vida en esta iglesia.

Hasta el momento, no se han divulgado conclusiones técnicas que permitan establecer por qué se desprendió la estructura ni cuáles eran sus condiciones de instalación.

¿Qué dijo la Arquidiócesis de Guayaquil?

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento mediante un comunicado publicado el mismo sábado.

En el documento identificó a Sánchez Molinari como párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro e integrante de la Congregación del Santísimo Redentor.

La institución expresó su pesar por la muerte del sacerdote y acompañó a sus allegados y a la comunidad religiosa en el duelo.