Alertan por retrasos en proyectos solares en La Guajira: contrato supera los $322.000 millones y la conexión avanza 8%

En La Guajira, un contrato que supera los $322.000 millones, adjudicado para implementar soluciones solares fotovoltaicas, registra avances inferiores a los previstos, según un informe del Ministerio de Minas y Energía conocido en exclusiva por Noticias RCN.

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El proyecto busca implementar sistemas de energía solar para beneficiar a comunidades del departamento. Sin embargo, la revisión realizada por la cartera ministerial advierte que la conexión de usuarios está considerablemente rezagada frente a las metas establecidas y que una parte importante de los recursos ya fue entregada como anticipo.

¿Cómo va el avance en la conexión de usuarios?

De acuerdo con el documento del Ministerio de Minas y Energía, el contrato tiene un valor de $322.709 millones y contempla la administración de recursos y la ejecución del proyecto denominado Implementación de Soluciones Solares Fotovoltaicas.

Aunque el contrato comenzó el 12 de diciembre del año anterior, la revisión de la entidad encontró diferencias entre el avance alcanzado y el que debería registrarse a la fecha de evaluación.

El informe presenta dos indicadores principales:

Conexión de usuarios: el avance reportado es del 8 %, cuando, según el cronograma, debería alcanzar el 42 %.

Ejecución total del contrato: registra un avance del 34 %, frente al 49 % que se esperaba para el mismo momento.

Las cifras muestran que el proyecto no ha cumplido los hitos previstos en el cronograma. No obstante, el porcentaje de ejecución general del contrato y el de conexión de usuarios corresponden a indicadores diferentes: el primero mide el desarrollo global de las actividades, mientras que el segundo refleja el progreso en la vinculación efectiva de los beneficiarios.

Más de $102.000 millones fueron entregados como anticipo

Otro de los puntos que examina el Ministerio es el manejo de los recursos desembolsados para poner en marcha las obras.

Según el informe, se habrían entregado más de $102.692 millones como anticipo, por lo que la cartera ministerial señala que verifica la ejecución de esos dineros y su correspondencia con las actividades desarrolladas.

Este seguimiento busca establecer cómo se han utilizado los recursos frente a los compromisos adquiridos y al avance que presentan las intervenciones en el territorio.

La existencia de un anticipo no demuestra por sí sola un uso irregular de los recursos. Sin embargo, ante los retrasos reportados, la verificación de su ejecución resulta clave para determinar si el dinero se ha destinado a los fines previstos y qué resultados se han obtenido.

Comunidades rurales siguen esperando las soluciones solares

El panorama también refleja dificultades en la atención de las poblaciones rurales incluidas en el proyecto. Los datos consignados en el documento muestran avances limitados en dos de los grupos contractuales.

En el caso del Consorcio de Soluciones Solares e Integrales 2026, el informe registra seis comunidades rurales pendientes de atención y 117 atendidas, con un avance real reportado del 10 %.

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Por su parte, la Unión Temporal Energética Lote 2 tiene 154 comunidades rurales por atender y apenas una atendida, para un avance real del 2 %, según las cifras suministradas.

Estos indicadores evidencian que todavía hay comunidades a la espera de que se materialicen las soluciones contempladas. Para sus habitantes, la demora significa que los beneficios esperados de la infraestructura solar no se han concretado al ritmo previsto.