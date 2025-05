'Fico' Gutiérrez demandó al Gobierno Nacional por la deuda con la salud en Antioquia

Este 29 de mayo, el alcalde de Medellín anunció que demandó al Gobierno Nacional ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, indicando que "está en riesgo la vida y la salud de millones de colombianos".

De acuerdo a lo manifestado por el mandatario de la capital antioqueña, el procedimiento se da debido a las millonarias deudas existentes con el sistema de salud en el departamento.

"Esta es la demanda que radicamos para que el Gobierno Nacional cumpla con sus obligaciones y garantice el acceso a la salud y a la vida de los colombianos", comentó Gutiérrez.

La deuda del Gobierno Nacional con el sistema de salud

De acuerdo con lo expresado con 'Fico', "el sistema de salud nacional atraviesa una crisis sin precedentes producto de las decisiones equivocadas del Gobierno Nacional. Este gobierno debe 20.3 billones de pesos y se prevé que la cifra aumente otros 10 billones de pesos".

Al respecto añadió. "Esto no son solo cifras, son más pacientes en urgencias saturando los servicios de urgencias y hospitalización. Solo en Medellín, 62 de cada 100 personas están afiliadas a EPS, tenemos cirugías reprogramadas 3 y 4 veces".

Asimismo, el alcalde explicó que el sistema de salud sigue en pie por la inversión de recursos propios. "En Medellín el sistema no ha colapsado por lo que hemos hecho con recursos propios para darle sostenibilidad a la red pública de salud, para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de salud".

Federico Gutiérrez y lo que está haciendo el Gobierno Nacional

"Hay hospitales recibiendo apenas el 6 % de lo que les deben mes a mes.

Esa asfixia no es una casualidad: es una estrategia. Si su plan era hacer una reforma destruyendo el sistema, lo están logrando. Y por eso los hago directamente responsables", escribió a través de su cuenta de X.

"Yo estoy del lado de la gente. Y no me voy a quedar callado mientras otros juegan con su salud. Demandamos, porque lo que está en juego no es un modelo. Es la vida", añadió.