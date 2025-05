Fiscal General niega tener control sobre la investigación del caso UNGRD

En respuesta a la recusación presentada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, dejó claro que ella no lidera la investigación del caso UNGRD y que, por tanto, no tiene participación en las decisiones procesales que se tomen frente a los indiciados.

“El caso está en manos de los Fiscales 9 y 11 Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia y de la fiscal 79 especializada contra la corrupción. Ellos cuentan con total autonomía e independencia para avanzar en su labor”, señaló Camargo en un documento conocido este jueves.

Las aclaraciones de la Fiscal general

La aclaración surge luego de que la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, señalara presuntos vínculos entre la Fiscal General y figuras del Gobierno, afirmando incluso que le habrían cerrado la puerta a un principio de oportunidad. Según Bustos, estos hechos evidenciarían una posible enemistad entre Camargo y Ortiz, lo que justificaría el impedimento.

Sin embargo, la Fiscal fue enfática en que, desde su llegada al cargo, se desconcentró la aplicación del principio de oportunidad, delegando esa decisión a los fiscales a cargo de los casos. “Esa facultad ya no pasa por la Fiscal General, sino por los fiscales responsables”, reiteró.

También detalló que, con base en nuevas pruebas en el caso matriz, se abrieron otras líneas de investigación que hoy son manejadas por las fiscalías delegadas ante la Corte. Entre los implicados se encuentran Olmedo López, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz, a quienes se les investiga por el direccionamiento de contratos en la UNGRD.

Sobre la supuesta falta de acciones contra otros exfuncionarios del Gobierno, como Carlos Ramón González o César Manrique, Camargo aseguró que todas las decisiones se toman según el avance de las investigaciones, bajo control judicial.

“El hecho de que el Gobierno Nacional me haya postulado para la terna del cargo no deslegitima mi función ni compromete mi imparcialidad. En este caso, yo no estoy a cargo de la actuación”, concluyó.