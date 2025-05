La carta en la que Olmedo López pide perdón y protección por caso UNGRD: “Temo ser envenenado”

En las últimas horas, el juez a cargo del caso de Olmedo López y el entramado de corrupción detrás de la UNGRD decidió negar el preacuerdo suscrito con la Fiscalía en el que logró negociar la rebaja del 40% de la pena.

Tras conocerse la decisión, a través de una carta, Olmedo López Martínez se dirigió al país, a la justicia colombiana y al juez de conocimiento para pedir perdón y asumir su responsabilidad.

Hace un año me presenté ante el país (…) convencido de que solo la verdad puede abrir caminos de restauración (…) me dirigí voluntariamente a la Fiscalía para ser escuchado, asumiendo no solo mi responsabilidad, sino también el riesgo que implicaba para mi vida y la de mi familia.