Fiscalía investiga manejo de la empresa Air-e durante intervención del Gobierno

Según un informe conocido por este medio, la deuda de la empresa se disparó y pasó de 500.000 millones a 2.5 billones de pesos durante la intervención.

enero 23 de 2026
04:07 p. m.
La Fiscalía General de Colombia realizó una inspección de 12 horas en las instalaciones de la empresa Air-e en Barranquilla, para investigar presuntas irregularidades en el manejo de la compañía desde su intervención por parte del Gobierno Nacional hace 18 meses.

Fiscalía realizó inspección a la empresa Air-e en Barranquilla

La diligencia, ejecutada por agentes del CTI, busca determinar posibles hechos de corrupción en la administración de la intervenida.

Según un informe de XM, el gestor del mercado de energía en Colombia, la empresa Air-e estaba prácticamente al día con sus obligaciones antes de la intervención gubernamental, adeudando únicamente la energía correspondiente a 30 días del mes de agosto de 2024.

Sin embargo, 18 meses después de la intervención liderada por Edwin Páez, actual ministro de Minas, la deuda habría escalado de 500.000 millones de pesos a más de 2.5 billones de pesos.

“¿Qué ha sucedido? Que pasamos de 500 mil millones de pesos que se adeudaba en el momento que hizo la toma, la Superintendencia del Gobierno Nacional, a deber en este momento 2.5 billones de pesos”, indicó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

Los gremios económicos han manifestado su preocupación por el incremento exponencial de las obligaciones financieras de Air-e durante el período de intervención estatal.

Advierten que esta deuda millonaria podría terminar siendo asumida por los usuarios del servicio eléctrico y otras empresas del sector energético colombiano.

“Ahora nos van a decir que los errores del Gobierno, el incumplimiento de lo que ha hecho el Gobierno con Air-e lo vamos a pagar los usuarios y las empresas a las que les debe el mismo Gobierno. Esto es algo verdaderamente inaudito”, añadió Sánchez.

En un documento oficial dirigido al actual ministro de Minas, Edwin Páez, XM advirtió sobre la gravedad de la situación financiera de la empresa intervenida.

“El incumplimiento del agente Air-e, quien cubre 11.63 % de la demanda, supone un impacto relevante en el mercado energético mayorista, potencialmente causando un riesgo sistémico que puede afectar la prestación del servicio eléctrico a los usuarios en diferentes regiones del país”, señala el informe.

La Fiscalía continúa adelantando las investigaciones para establecer si existieron irregularidades en la administración de Air-e durante el período de intervención gubernamental.

