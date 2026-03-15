VIDEO | Motociclista a toda velocidad arrolló a adulto mayor de 90 años y lo deja agonizando en Bogotá

La víctima del fatal accidente ocurrido en la localidad de Engativá fue Luis Ramírez, un adulto mayor de 90 años, reconocido en su comunidad por su profesión como arquitecto y por su vocación artística.

Pese a su edad, Don Luis llevaba una vida activa e independiente. Su rutina giraba en torno al arte. Entre semana se dedicaba a pintar, preparar sus obras y trabajar en su producción artística. Los domingos solía trasladarse hasta el mercado de Las Pulgas de Usaquén, donde exponía y vendía sus pinturas.

Era una figura conocida en su barrio y entre quienes frecuentaban ese espacio cultural. Sin embargo, su vida terminó abruptamente tras un violento accidente que quedó registrado en video.

Motociclista a toda velocidad arrolló a adulto mayor de 90 años en Engativá, Bogotá

Los hechos ocurrieron hacia las seis de la tarde, cuando Don Luis caminaba por las calles del barrio donde vivía en la localidad de Engativá. Había salido solo, como lo hacía habitualmente, para realizar algunas diligencias.

Una cámara de seguridad captó sus últimos momentos con vida en el sector de la carrera 132 con calle 63C, en el occidente de Bogotá.

En las imágenes se observa al adulto mayor esperando a un costado de la vía. Con paciencia, se detiene para dejar pasar varios vehículos antes de intentar cruzar la calle.

Después de verificar el tráfico, Don Luis avanza con precaución. Pero en cuestión de segundos aparece una motocicleta que, según su familia, se movilizaba a una velocidad muy alta.

El impacto fue violento.

Motociclista intentó huir tras atropellar a adulto mayor en Engativá

Su hijo, Carlos Ramírez, relató lo ocurrido después del accidente.

El motorizado iba a muchísima velocidad y mi papá quedó tendido en el suelo sin ninguna posibilidad de sobrevivir realmente. Quedó vivo, pero inconsciente. Lamentablemente, a las 10 de la noche mi papá falleció por las múltiples fracturas y daños internos que tenía.

De acuerdo con la familia, el adulto mayor quedó gravemente herido tras el choque. Aunque inicialmente permanecía con vida, las lesiones provocadas por el impacto resultaron fatales.

Horas después, cerca de las diez de la noche, Don Luis falleció debido a múltiples fracturas y graves daños internos.

Las imágenes también registraron lo que ocurrió inmediatamente después del atropello, pues tras el choque, el conductor de la motocicleta se levanta y se aleja del lugar, sin mostrar preocupación por el estado del adulto mayor que acababa de arrollar.

Sin embargo, la reacción de un ciudadano permitió detenerlo poco después. La captura del motociclista también quedó registrada en video y posteriormente fue realizada por la Policía.

¿Quién era el motociclista que arrolló y mató a un adulto mayor en Engativá?

Según la información conocida por la familia, el presunto responsable sería Brayan González Pacheco, quien conducía la motocicleta involucrada en el accidente, identificada con placas IHM78G.

De acuerdo con la versión entregada por vecinos y por el hijo de la víctima, el motociclista supuestamente conducía bajo los efectos del alcohol u otras sustancias al momento del accidente.

Para Carlos Ramírez, lo ocurrido no solo representa una tragedia personal, sino también una realidad que, según afirma, afecta a muchas familias en la ciudad.

Evidentemente, pues yo pongo la cara para generar una visibilidad sobre el daño que hacen las personas que toman y conducen sobre las familias y las personas que estamos conviviendo en la ciudad, sobre este mal que nos aqueja y que destruye la familia, el futuro y una naturaleza humana que puede hacernos llegar muchos años, pero esta clase absurda de accidentes truncan lo que un viejo de 90 años está viviendo en su plenitud de vida.

Finalmente, hoy su familia pide que el caso no quede en la impunidad y que se establezcan responsabilidades por el accidente que terminó con la vida de este hombre.