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Luto: exjugador de fútbol murió en un accidente aéreo

De acuerdo con las autoridades, en el siniestro fallecieron tres personas.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 15 de 2026
04:06 p. m.
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El fútbol guatemalteco se encuentra de luto debido a que un reconocido exjugador falleció el sábado 14 de marzo de 2026.

Darío Doherr, que militó en equipos como Xelajú MC y Comunicaciones, perdió la vida después de que se estrelló una aeronave Cessna 182 en la que iba a bordo.

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El siniestro ocurrió en San Marcos, Guatemala, exactamente en el cantón Barrios, aldea Villa Hermosa.

Además, las autoridades confirmaron que en el accidente aéreo fallecieron tres personas.

Comunicaciones lamentó la muerte de Darío Doherr, su exjugador

A través de un comunicado oficial, Comunicaciones FC le envió un sentido mensaje de condolencias a los familiares del exfutbolista Darío Doherr.

"La directiva, el cuerpo técnico, los jugadores y colaboradores de la institución, lamentan profundamente el sensible fallecimiento de Daniel Darío Doherr Pérez, exjugador de Comunicaciones FC", comenzaron escribiendo.

"Presentamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, rogándole al creador que les conceda cristiana resignación. Descanse en paz", concluyeron.

Esta fue la última publicación de Darío Doherr en redes sociales antes de su fallecimiento

El exjugador guatemalteco acostumbraba a publicar fotos ejercitándose, disfrutando del fútbol y volando aeronaves, que fue la pasión a la que se dedicó tras retirarse como profesional.

En consecuencia, su último post en Instagram fue el 18 de enero de 2026. Ese día, Darío Doherr subió un video haciendo una rutina de ejercicio y escribió lo siguiente:

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"Ya va queriendo que las fiestas estuvieron duras".

"Lamentable", "mi sentido pésame", "un abrazo para la familia", "Dios lo tenga en su gloria", "qué tristeza", "no puede ser", "no puedo creerlo", "qué pena", "que en paz descanse", "mucho consuelo para sus seres queridos" y "esto es muy fuerte", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales tras lo sucedido.

 

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