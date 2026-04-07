Fiscalía radica escrito de acusación contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco ante la Corte Suprema

La Fiscalía General de la Nación radicó ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves, en el marco de la investigación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Con este paso procesal, el caso entra formalmente en etapa de juicio.

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El documento fue presentado ante la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de adelantar el juicio contra los exfuncionarios. La actuación judicial se centra en determinar su presunta responsabilidad en delitos contra la administración pública.

Qué implica la radicación del escrito de acusación

La radicación del escrito de acusación es una fase clave dentro del proceso penal, ya que marca el cierre de la etapa de investigación y da inicio al juicio. En este punto, la Fiscalía formaliza su teoría del caso y presenta las pruebas que buscará hacer valer ante los magistrados.

El ente acusador señala a Bonilla y Velasco por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

La Fiscalía sostiene que ambos exministros habrían tenido un rol relevante dentro de un esquema que involucraba la asignación de contratos a cambio de apoyos políticos.

Cabe recordar que, en esta etapa, los procesados mantienen la presunción de inocencia hasta que se emita una decisión judicial en firme.