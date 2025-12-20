CANAL RCN
Colombia

Estas son las fotos de las reseñas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Los exministros de Hacienda y de Interior fueron enviados a la cárcel por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo.

Noticias RCN

diciembre 20 de 2025
07:12 p. m.
Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá dictara medida de aseguramiento contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, Noticias RCN conoció las fotos de las reseñas del Inpec de su traslado a los centros de reclusión.

Inicialmente se había indicado que el exministro Bonilla iba a ser trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá, sin embargo, se conoció que será llevado al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional conocido como Cespo.

Entre tanto, el exministro Velasco se encuentra en Cali a la espera de la evaluación de seguridad para conocer su sitio de reclusión. Información señala que podría ser trasladado a la cárcel de Villahermosa o a una guarnición militar.

Fotos de reseñas Bonilla y Velasco

La Fiscalía les imputó a los exfuncionarios del gobierno Petro los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.

¿Por qué fueron enviados a la cárcel los exministros Bonilla y Velasco?

Los exfuncionarios son investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo que ascendería a más de un billón de pesos.

El entramado de corrupción fue revelado por la prensa. Los protagonistas son Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad; por los sobrecostos en la compra de unos carrotanques para llevar agua a La Guajira.

La Fiscalía inició las respectivas investigaciones, que terminaron con la captura y destitución de los dos exfuncionarios quienes empezaron a vincular a más funcionarios del gabinete del presidente Gustavo Petro.

Según reveló Olmedo López, en noviembre de 2023 se realizó un 'cónclave' en el Palacio de Nariño al que asistieron el entonces director de Inteligencia Carlos Ramón González, y los entonces ministros del Interior Luis Fernando Velasco; de Hacienda Ricardo Bonilla; de Trabajo Gloria Inés Ramírez; de las TIC Mauricio Lizcano y el actual ministro de Salud Guillermo Jaramillo. Allí se habría planteado la estrategia para sobornar a congresistas con el fin de que aprobaran las reformas del gobierno.

