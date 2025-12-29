CANAL RCN
Formulan cargos contra exdirector de departamento de Música de una universidad por presunto acoso laboral

Según la información del caso, el exdirectivo habría realizado señalamientos y cuestionamientos de manera pública sobre las competencias profesionales de un docente.

Foto: Procuraduría

diciembre 29 de 2025
12:35 p. m.
La Procuraduría General de la Nación informó que formuló un pliego de cargos contra Héctor Yovanny Betancur Santa, exdirector del departamento de Música de la Universidad de Caldas, por su presunta responsabilidad en conductas constitutivas de acoso laboral en contra de un docente de esa institución de educación superior.

Formulan pliego de cargos contra exdirector por acoso laboral

Según informó la Procuraduría Regional de Instrucción de Caldas, el exdirectivo habría realizado señalamientos y cuestionamientos de manera pública sobre las competencias profesionales del docente, quien se desempeñaba como pianista acompañante.

Además, se le atribuyen alusiones a supuestos incumplimientos de sus funciones, manifestadas en presencia de otros profesores, lo que habría afectado el entorno laboral del afectado.

“La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exdirector del departamento de Música de la Universidad de Caldas, Héctor Yovanny Betancur Santa, por las presuntas conductas constitutivas de acoso laboral en que incurrió con un docente de la institución”, se lee en el comunicado de la Procuraduría.

El Ministerio Público señaló que, como consecuencia de estas presuntas conductas de maltrato laboral durante el año 2021, el docente habría sufrido un deterioro en sus condiciones emocionales y en su estado de salud física, situación que motivó la intervención del organismo de control.

De acuerdo con la Procuraduría, la actuación atribuida al entonces director del departamento de Música habría vulnerado los principios que rigen la función pública, al desconocer los deberes de respeto y trato digno que deben observar los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

Por estos hechos, el ente de control calificó de manera provisional la conducta como una falta disciplinaria gravísima, lo que da inicio al correspondiente proceso disciplinario en el que el exfuncionario podrá ejercer su derecho a la defensa.

