A Yaya Muñoz le ofrecieron una millonaria suma para incursionar en política

La creadora de contenido Yaya Muñoz sorprendió a sus seguidores al revelar que recibió una oferta económica para incursionar en la política colombiana.

La confesión se dio durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, donde la también panelista habló sobre las propuestas que ha recibido desde que su popularidad aumentó tras su participación en La casa de los famosos Colombia.

Según relató la influencer, una de las ofertas más llamativas que recibió consistía en una suma cercana a los 250 millones de pesos a cambio de sumarse a un proyecto político.

Aunque no reveló quién hizo el ofrecimiento ni los detalles del cargo que le plantearon, sí dejó claro que la propuesta la tomó por sorpresa.

Muñoz explicó que el crecimiento de su visibilidad pública ha generado múltiples oportunidades de negocio y colaboraciones, pero también acercamientos inesperados de diferentes sectores.

Si yo aceptara todos los negocios que me proponen, estaría millonaria, comentó en tono irónico al responder a sus seguidores.

Sin embargo, la influencer aclaró que no tiene planes de incursionar en la política, pese a que la oferta económica resultaba tentadora.

Yaya Muñoz contó cómo la tentaron para entrar a la política

Durante la conversación con su comunidad digital, la creadora de contenido detalló que este tipo de acercamientos se han vuelto más frecuentes desde su exposición mediática.

De acuerdo con sus palabras, la propuesta incluía una importante suma de dinero para que se vinculara a un proyecto político.

Aunque el monto mencionado, 250 millones de pesos generó sorpresa entre sus seguidores, Muñoz explicó que su decisión fue rechazar la oferta.

La influencer señaló que su postura no busca cuestionar a quienes aceptan este tipo de propuestas, pero sí dejó ver su preocupación por la falta de preparación de algunas figuras públicas que ingresan al escenario político.

En su mensaje, también insistió en que la política es un ámbito que requiere formación, experiencia y responsabilidad. Por ello, considera que quienes aspiren a ocupar esos espacios deben tener una preparación acorde con la importancia de las decisiones que se toman desde allí.

Yaya Muñoz explicó por qué no quiere entrar al mundo político

En sus declaraciones, Muñoz adoptó un tono entre el humor y la reflexión al explicar por qué decidió no aceptar la propuesta.

Para ella, la política es un campo que debe ser ejercido con conocimiento y respeto por el impacto que tiene en la sociedad.

Yo siento que hay que respetar la política, porque también merece su profesión y su preparación, comentó.

La influencer añadió que, en su opinión, actualmente muchas personas llegan a la política sin contar con la formación necesaria para asumir esa responsabilidad.

Aunque aclaró que su comentario no pretende ser una crítica directa a quienes participan en el ámbito político, sí dejó abierta la discusión sobre el papel de las figuras públicas en estos escenarios.

La revelación generó un amplio debate en redes sociales, donde algunos usuarios destacaron su decisión de no aceptar la propuesta, mientras que otros reflexionaron sobre la creciente tendencia de invitar a celebridades o creadores de contenido a participar en proyectos políticos.

En los últimos años, la participación de figuras mediáticas en campañas electorales y movimientos políticos ha aumentado en distintos países, impulsada por su alcance en redes sociales y su capacidad de conectar con audiencias jóvenes.

En el caso de Yaya Muñoz, la influencer dejó claro que, por ahora, su enfoque continúa en su trabajo como creadora de contenido y en sus proyectos dentro del entretenimiento digital. Su historia, sin embargo, abrió una conversación sobre la influencia de las redes sociales en la política contemporánea y el papel que pueden jugar las figuras públicas en estos espacios.