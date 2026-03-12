Wadith Manzur rompió el silencio sobre decisión de la Corte Suprema: “Plena tranquilidad”

En la tarde del miércoles 11 de marzo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tomó una importante decisión en torno al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El alto tribunal acusó por cohecho impropio a cinco congresistas y un excongresista. Al parecer, ellos estuvieron de acuerdo con recibir sobornos a cambio de influir en las decisiones en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Los salpicados

Los salpicados son Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz (el excongresista). Un punto importante es que contra los dos primeros, Manzur y Manrique, emitieron medida de aseguramiento en centro carcelario. El resto quedarán en libertad mientras avanza el proceso.

Para entender el escándalo, hay que remontarse a 2023. Para ese momento, los legisladores pertenecían a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Las investigaciones han revelado que presuntamente aceptaron sobornos del Ministerio de Hacienda para darle el visto bueno a los requerimientos de esta cartera.

Asimismo, otros dos personajes clave son Iván Name y Andrés Calle, quienes eran presidente de Senado y Cámara respectivamente en ese tiempo. Se cree que tras el direccionamiento de los contratos, recibieron 3.000 y 1.000 millones de pesos respectivamente.

Las palabras de Manzur

Los dos se encuentran privados de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. Por otro lado, las pesquisas han revelado también que en la comisión se habría acordado la contratación de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar.

El pasado 8 de marzo, Manzur pasó de ser representante a senador por el Partido Conservador. Obtuvo 134.914 votos. Por su parte, Manrique quedó electa en la Citrep de Arauca con 5.640 votos.

A través de X, el congresista se pronunció: “Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades”. Dijo confiar en la justicia para esclarecer.

En el caso de Manrique, Noticias RCN conoció que horas después de conocerse la decisión se presentó ante la Policía de Arauca.